شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التأمين الصحي توقع اتفاقية لدعم حوكمة الرعاية الصحية لطب العيون

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بضرورة تعزيز الخدمات الصحة المقدمة للمواطنين.

توقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وشركة روش لدعم حوكمة الرعاية الصحية لطب العيون ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في رحلة المريض 

القاهرة، 30 أكتوبر 2025 - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، وشركة "روش" الرائدة عالميًا في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية، توقيع مذكرة تفاهم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة جودة الرعاية الصحية لمرضى ملف الرمد، وتعزيز حوكمة الخدمات الطبية، بالإضافة لتقليل العبء المجتمعي المرتبط ببعض أمراض العيون المزمنة.

يأتي توقيع المذكرة في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بضرورة تعزيز الخدمات الصحة المقدمة للمواطنين..

 حضر حفل التوقيع كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور زياد الأحول، رئيس قسم السياسات الصحية ودعم الأسواق والشئون الحكومية بشركة "روش مصر".

يهدف هذا التعاون إلى دعم المنظومة الصحية من خلال عدة محاور رئيسية تتكامل فيما بينها، بدءاً من تقييم الفجوات في رحلة المريض وتقديم التوصيات، ونقل أحدث الخبرات العالمية، مروراً بالدعم التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتوعية المجتمعية، وصولاً لتطوير مراكز التميز في طب العيون.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم شركة "روش" بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي، على إطلاق عمل منهجية تستهدف تحليل الفجوات القائمة في مسار رعاية المرضى المصابين بأمراض العيون والشبكية المزمنة، وتشمل بنود التعاون أيضاً تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للممارسين في مجال طب العيون، إلى جانب إتاحة أفضل الممارسات الدولية، المستمدة من تجارب مؤسسات وخبراء عالميين، بما يعزز من تبادل المعرفة ورفع كفاءة الكوادر المحلية، بالإضافة للدعم التكنولوجي والتحول الرقمي في ذلك المجال أيضاً، بهدف حوكمة خدمات طب العيون والوصول لأعلى مستوى رعاية صحية ممكن، وتعزيز الكفاءات والكوادر الطبية وتطوير رحلة المريض بالكامل.

تعليقًا على الاتفاقية، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي: “يمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية لمرضى وذمة البقعة السكرية في مصر. ونعتمد على تبادل الخبرات مع شركائنا في القطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المرضى وتخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المريض المصري.”

تطوير أدوات التشخيص والعلاج

وأضاف رئيس الهيئة، أن ملف أمراض العيون وتطويره عن طريق الحوكمة الرشيدة، ورفع الكفاءات وتطوير أدوات التشخيص والعلاج يعد أولوية للهيئة وسيشهد المنتفعين تطوراً ملحوظاً في خدمات وجراحات العيون بما يتماشي مع طموحاتهم وتوقعاتهم في الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور زياد الأحول، رئيس قسم السياسات الصحية ودعم الأسواق والشئون الحكومية بشركة "روش مصر": “نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج يُحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائم على رؤية مشتركة لتعزيز جودة الرعاية الصحية. ونحن نلتزم بدعم جهود الهيئة في بناء منظومة رعاية صحية مستدامة ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والتدريب، والتوعية، بما يحقق أثراً مباشراً على صحة المريض ويعزز العدالة في الحصول على الخدمة لجميع المصريين.”

التامين الصحي روش الصحة وزارة الصحة مرضي العيون

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

الكبد

أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الكبد وتنقيته من السموم

الزهايمر

الدراسات الجينية مفتاح علاج آلزهايمر.. تفاصيل

الصدفية

مش مجرد مشاكل جلدية.. احذر مضاعفات مرض الصدفية

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

