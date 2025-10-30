التأمين الصحي توقع اتفاقية لدعم حوكمة الرعاية الصحية لطب العيون

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بضرورة تعزيز الخدمات الصحة المقدمة للمواطنين.

توقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وشركة روش لدعم حوكمة الرعاية الصحية لطب العيون ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في رحلة المريض

القاهرة، 30 أكتوبر 2025 - أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، وشركة "روش" الرائدة عالميًا في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية، توقيع مذكرة تفاهم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة جودة الرعاية الصحية لمرضى ملف الرمد، وتعزيز حوكمة الخدمات الطبية، بالإضافة لتقليل العبء المجتمعي المرتبط ببعض أمراض العيون المزمنة.

يأتي توقيع المذكرة في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بضرورة تعزيز الخدمات الصحة المقدمة للمواطنين..

حضر حفل التوقيع كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور زياد الأحول، رئيس قسم السياسات الصحية ودعم الأسواق والشئون الحكومية بشركة "روش مصر".

يهدف هذا التعاون إلى دعم المنظومة الصحية من خلال عدة محاور رئيسية تتكامل فيما بينها، بدءاً من تقييم الفجوات في رحلة المريض وتقديم التوصيات، ونقل أحدث الخبرات العالمية، مروراً بالدعم التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتوعية المجتمعية، وصولاً لتطوير مراكز التميز في طب العيون.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم شركة "روش" بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي، على إطلاق عمل منهجية تستهدف تحليل الفجوات القائمة في مسار رعاية المرضى المصابين بأمراض العيون والشبكية المزمنة، وتشمل بنود التعاون أيضاً تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف الارتقاء بالمهارات المهنية للممارسين في مجال طب العيون، إلى جانب إتاحة أفضل الممارسات الدولية، المستمدة من تجارب مؤسسات وخبراء عالميين، بما يعزز من تبادل المعرفة ورفع كفاءة الكوادر المحلية، بالإضافة للدعم التكنولوجي والتحول الرقمي في ذلك المجال أيضاً، بهدف حوكمة خدمات طب العيون والوصول لأعلى مستوى رعاية صحية ممكن، وتعزيز الكفاءات والكوادر الطبية وتطوير رحلة المريض بالكامل.

تعليقًا على الاتفاقية، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي: “يمثل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية لمرضى وذمة البقعة السكرية في مصر. ونعتمد على تبادل الخبرات مع شركائنا في القطاع الخاص لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المرضى وتخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على المريض المصري.”

تطوير أدوات التشخيص والعلاج

وأضاف رئيس الهيئة، أن ملف أمراض العيون وتطويره عن طريق الحوكمة الرشيدة، ورفع الكفاءات وتطوير أدوات التشخيص والعلاج يعد أولوية للهيئة وسيشهد المنتفعين تطوراً ملحوظاً في خدمات وجراحات العيون بما يتماشي مع طموحاتهم وتوقعاتهم في الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور زياد الأحول، رئيس قسم السياسات الصحية ودعم الأسواق والشئون الحكومية بشركة "روش مصر": “نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج يُحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائم على رؤية مشتركة لتعزيز جودة الرعاية الصحية. ونحن نلتزم بدعم جهود الهيئة في بناء منظومة رعاية صحية مستدامة ترتكز على الحوكمة الرشيدة، والتدريب، والتوعية، بما يحقق أثراً مباشراً على صحة المريض ويعزز العدالة في الحصول على الخدمة لجميع المصريين.”