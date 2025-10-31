رئيس هيئة الرعاية الصحية يوقّع مذكرة تفاهم مع مستشفيات جامعة مونبلييه الفرنسية

وقّع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مذكرة تفاهم مع الدكتورة آن فيرير، رئيس مستشفيات جامعة مونبلييه الفرنسية العريقة (CHU Montpellier)، وذلك خلال زيارته إلى دولة فرنسا، وفي إطار برنامج (HUB) لتعزيز برامج البعثات والتوأمة الدولية والتدريب العملي بالخارج الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مذكرة التفاهم مع مستشفيات جامعة مونبلييه تمثل محطة جديدة بعد نجاح بعثة مستشفيات زيورخ السويسرية لتدريب كوادر الهيئة بمراكز التميز العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لنهج الهيئة في الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة بما يدعم تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب المستمر داخل مصر.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن برنامج (HUB) الدولي يترجم توجيهات القيادة السياسية لتأسيس برامج بعثات وتوأمة مؤسسية مستدامة مع كبرى المستشفيات العالمية، ونقل الخبرات في التخصصات الدقيقة، وتطوير الكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والتدريب والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن التعاون مع مستشفيات جامعة مونبلييه الفرنسية يُعد خطوة نوعية ضمن هذا البرنامج، حيث سيسهم في تعزيز القدرات الوطنية الإكلينيكية، ويمتد إلى مجالات مكافحة العدوى، وإدارة المستشفيات، والبحث العلمي، فضلًا عن دعم برامج الابتعاث الأكاديمي والتدريبي للأطباء والكوادر الصحية المصرية إلى فرنسا، بما يضمن تطوير المهارات وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليمية وصحية مستدامة ترتكز على الجودة والابتكار في تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن التعاونات الدولية تمثل أحد المحاور الإستراتيجية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة الأداء، وتحقيق الريادة الإقليمية لمصر في مجالات الطب والرعاية الصحية.

وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات مستشفيات جامعة مونبلييه الفرنسية، وأبرزهم السيد فرانسوا لينوار، مدير الشئون القانونية والدولية لمستشفيات الجامعة، إضافة إلى ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة الدعم الفني والتقني (Expertise France) السيدة أدجوا آكا-لاكومنت، مديرة المشاريع بالوكالة، الدكتور مجدي عيسى، خبير النظم الصحية ومدير المشروع، والسيدة شيري ماهر، مديرة الحسابات، حيث أكدوا جميعًا أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية في مجالات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية.

واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية مؤكّدًا أن هذه الاتفاقية تُجسّد رؤية الهيئة في أن تكون نموذجًا يُحتذى به إقليميًا في تقديم خدمات صحية متكاملة قائمة على المعرفة، ومبنية على شراكات استراتيجية مع مؤسسات طبية عالمية عريقة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الرعاية الصحية العالمية.