سميرة عبدالعزيز ضيفة أسرار النجوم مع إنجى علي غدا

تحل الفنانة سميرة عبد العزيز ضيفة على برنامج “ أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي غداً الخميس احتفالا بمناسبة عيد الأم.

كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها ليس لديها مانع من العمل مع الفنان محمد رمضان، شرط أن يتوفر السيناريو الجيد.

وقالت سميرة عبد العزيز، التى حلت ضيفة على برنامج “مصر الجديدة”، إنها ليس لديها مانع أن تظهر فى شخصية أم فى عمل فنى يقوم ببطولته محمد رمضان شرط أن يكون السيناريو جيدا ويقدم رسالة إيجابية إلى المجتمع.

وأضافت سميرة عبد العزيز أنها لا تسأل قبل المشاركة فى أى عمل فنى عن الفنانين المشاركين، حيث إن ما يحدد موافقتها أو رفضها جودة العمل وليس الأسماء المشاركة.

أزمتها مع محمد رمضان

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، قالت إنه تم الاقتراح عليها أن تقدم دور والدة الفنان محمد رمضان فى أحد الأعمال الدرامية، وفى نفس هذا الوقت كان يطلق عليها "أم العظماء"، لافتة إلى أنها قامت بعمل دور 5 أمهات، إلى جانب والدة أم كلثوم وعبد الوهاب.

وأضافت سميرة عبد العزيز، خلال حوارها الخاص المذاع على فضائية “سى بى سى”، ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، أنه بعد قراءة السيناريو الخاص بالمسلسل اتضح أن الدور لأم بلطجى بسكينة، لذلك رفضت الدور وقدمت اعتذارها، مؤكدة: "أنا فنانة من حقى أقبل دورا أو أرفضه".