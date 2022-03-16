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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يسلم الكأس لمركز شباب دنديل بعد فوزه على العواونة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

سلًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فريق مركز شباب دنديل كأس المحافظ بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة على مركز شباب العواونة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي.

جاء ذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد جبر  معاون المحافظ ، ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المديرية  ومديري الإدارات.

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وكرم المحافظ فريق دنديل "ممثل ناصر"بعد حصوله على اللقب وسلمه كأس البطولة  ومكافأة المركز الأول، بجانب تكريم الوصيف فريق العواونة  "ممثل اهناسيا" ، ومركز شباب بني هارون صاحب المركز الثالث، معربا عن سعادته لحضور ختام البطولة و حرصه على متابعة أي نشاط رياضي يقام بالمحافظة، لما تمثله من فرصة كبيرة يلتقي فيها بأبنائه الشباب الذين يساهمون بشكل كبير في رفع اسم بني سويف على صعيد كافة المسابقات، ومقدماّ الشكر لمسؤولى الشباب والرياضة علي جهودهم في تنظيم البطولة.

من جانبه  أوضح  مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ، أن مباريات البطولة تم تنظيمها بالتعاون بين إدارة الرياضة بالمديرية ومنطقة بني سويف للمينى فوتبول، وشارك فيها 16 فريقا  تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، بواقع 4 فرق بكل مجموعة، وقد أسفرت نتائج المباريات عن صعود مراكز شباب ( العوونة ، دنديل، أبوصير وبني هارون ) للمربع الذهبي، والذي تأهل منه فريقا العواونة ودنديل للعب النهائي،حيث فاز  فريق دنديل بالبطولة ، فيما حصل  بني هارون على المركز الثالث بعد فوزه  على أبوصير الواسطى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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