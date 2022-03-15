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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد مؤتمر حياة كريمة ودور منظمات العمل الأهلي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات مؤتمر "حياة كريمة ودور منظمات المجتمع المدني" تفعيلاً لإعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ،والأستاذة سيمون ناصر مسئول قطاع المكتب الفني بمؤسسة حياة كريمة ، والأستاذة عهود وافي – مؤسسة حياة كريمة  ، والدكتورة نهى طلعت سفيرة مؤسسة حياة كريمة ، والأستاذ محمد سعد مقدم المؤتمر - مدير إعلام بهيئة الاستعلامات بشمال الصعيد  ،  ورؤساء وممثلي المؤسسات الأهلية بالمحافظة.

رحب محافظ بني سويف بأعضاء مؤسسة حياة كريمة ، مؤكدا على أن المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،لتطوير مستوى وجودة حياة المواطنين،تعتبر أضخم مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية، التي تستهدف تطوير كل جوانب الحياة في قرى مصر، مشيرا  إلى المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ببني سويف  التى تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة على مستوى قرى المحافظة، خاصة بعد إدراج  مراكز: بنى سويف، الواسطى والفشن فى المرحلة الثانية، ومقرر إدراج قرى اهناسيا وسمسطا فى المرحلة الثالثة، فضلا عن قرى ناصر وببا بالمرحلة الأولى، لكى تغطى المبادرة كافة قرى المحافظة السبع.

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وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، على أهمية الدور الذي سيقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوحيد جهود التنمية في الفترة المقبلة،والذي يشكل تحالفا مهما في الدفع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال حشد جهود المجتمع،مشيرا إلى أن المحافظة كانت من المحافظات الرائدة في تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التطوعية، وهو ما تمثل في توقيع وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي والخيري بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية.

وأضاف المحافظ : أن "بني سويف" تعد الأولى  على مستوى الجمهورية، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأهمية الدور التنموي والخدمي لمؤسسات المجتمع المدني، ولتعظيم ذلك الدور المحوري في مختلف المجالات، من خلال مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها، بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية الذي أدى غيابه في بعض الأوقات إلى ازدواجية في الخدمات المقدمة، وإهدار للطاقات والجهود، وانحسارها في أماكن بعينها دون غيرها.

كما ِأشار محافظ بني سويف، إلى أنه للوصول لهذه الوثيقة كان العمل متواصلا على مدار أشهر، من خلال لجنة شكلها لهذا الغرض برئاسة نائب المحافظ بلال حبش، والذي أشرف على الجهود التى تم بذلها في هذا الملف، حيث تواصلت اللقاءات بكل الجمعيات المتواجدة بالمحافظة، وتمت مناقشة العديد من الموضوعات والآليات لتعظيم دور المجتمع المدني وتحقيق التكامل فيما بينهم "كل حسب أهدافه وخططه الخدمية والتنموية" ولذلك تم إعداد هذه الوثيقة لتكون بمثابة مرشدا وموجها ومنظما لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ببني سويف.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات"طلعت عبد القوي " أن بني سويف هي المحافظة الأولي التي يتم زيارتها بعد توقيع ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي ، وذلك يرجع لمنظومة العمل النوعية تحت قيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، والجهود النوعية المميزة التي أسفرت عنها هذه المنظومة.

موضحا  أن  24 مؤسسة أهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وقعت ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوحيد جهود التنمية في الفترة المقبلة ، مضيفا أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يضم عددا كبيرا من مؤسسات العمل الأهلي بكل المحافظات، والمنتظر من التوافق الوطني بين مؤسسة حياة كريمة وجمعيات العمل الأهلي، هو التعاون في حزمة المبادرات والأعمال التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية.

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بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة السيسي الدكتور عاصم سلامة محافظ بني سويف قرى المحافظة رئيس الجمهورية

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