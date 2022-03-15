بني سويف تحتفل بعيدها القومي 15 مارس تخليدا لتضامنها مع ثورة 1919

تحتفل محافظة بني سويف في الخامس من مارس من كل عام بعيدها القومي وتتزيين شوارع المحافظة بعلم مصر وعلم المحافظة، وتكفى نظرة واحدة الى شعار محافظة بنى سويف لكى تدرك أن هذا الشعار يزيح الستار عن العديد من المعانى والأسرار الخاصة بالمحافظة.

ويشير شعار المحافظة إلى ماضيها العريق والمجسد فى صورة "هرم ميدوم"، كما يحتفي هذا الشعار بحاضرها المزدهر، حيث تمثل سنبلة القمح النشاط الزراعي، كما ترمز المدخنة إلى النشاط الصناعى.

وفي الوقت ذاته يتنبأ هذا الشعار بمستقبل المحافظة، حيث يطالعك هذا الشعار في أسفل جزء منه بانسياب نهر النيل، يعلوه كوبرى بنى سويف، الذي يمتد ليربط طرفي المحافظة على ضفتي النيل.



ويحتفل أهالي المحافظة في 15 مارس من كل عام بعيدها القومي، تخليدًا لتضامن شعبها مع ثورة 1919 بقيادة الزعيم الوطني الراحل سعد زغلول، حيث هاجم الأهالي المحكمة التي عُقدت لمحاكمة الثوار، وحاول الأهالي القبض على القاضي الإنجليزي فاضطر الإنجليز لإطلاق النار عليهم فاستشهد الكثير منهم، فرد الأهالي بقطع خطوط السكك الحديدية لقطارات الإنجليز بمركز الواسطى، ما تسبب في انقلاب أحد القطارات الذي كان ينقل عددا من قوات الاحتلال الإنجليزي وأحد القيادات الذي تم قتله، قبل أن يقدم عددا من الأهالي إلى المحاكمة العاجلة ويتم إعدام عدد منهم.

كما ظهرت بطولة الطفل المعجزة الشهيد عبد الستار آدم الفقاعي والذي كان عمره حينها 12 عاما والذي كان يتسلل لمعسكرات الحملة ويجلب منها الأسلحة ويعطيها للمقاومة الشعبية، وعندما تم القبض عليه لم يبح باسم واحد من أبناء المقاومة، وشجاعته هذه أعجبت الجنرال دييزيه وأنقذه من الإعدام.



من جانبه تقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالتهنئة لأهالي بني سويف بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي تحتفل به بني سويف في شهر مارس من كل عام "إحياءً لذكرى مشاركة أبنائها في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول"،حيث أشاد المحافظ بوطنية أبناء بني سويف وحبهم لبلدهم مصر،وروح الانتماء والولاء للوطن التي يجدها في شباب ونساء ورجال المحافظة.

مشيرا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعد أمرا هاما لمايمثله من تحفيز واستنهاض للهمم في قلب ووجدان المواطن السويفي لمواصلة طريق الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا ضمن جهود القيادة السياسية والدولة بأجهزتها والحكومة بأدواتها وامكاناتها في إطار رؤية محددة وهي 2030.

وكشف محافظ بني سويف عن بعض تفاصيل ومظاهر احتفالات المحافظة بعيدها القومي 15 مارس 2022 الذي بدأت أولى فعالياته في تمام الساعة 10 مساء "الاثنين" ببعض المظاهر الاحتفالية الكرنفالية لإضفاء البهجة والسعادة في قلوب ونفوس أبناء المحافظة بهذه المناسبة، وذلك من خلال إطلاق ألعاب نارية بممشى النيل السياحي بمنطقة كورنيش النيل، والتي سيتم بث فعالياتها "بث مباشر" على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي.

فيما يشهد "صباح الثلاثاء" إقامة مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في موقعه الجديد بحديقة الشلال بمدخل المدينة العاصمة من ناحية الشمال، والتي تم تطويرها ورفع كفائتها لاستضافة كافة الفعاليات والاحتفالات التي تنظمها المحافظة ، حيث تم إنشاء نصب تذكاري جديد لشهداء الوطن،والذي تم الانتهاء منه وتصميمه بطراز معماري وهندسي مميز يليق بتضحيات ومكانة شهداء مصر الأبرار.

ويتضمن الاحتفال خلال هذا اليوم، افتتاح الكورنيش السفلي والممشى السياحي، بعدما تم تشغيله بشكل تجريبي عقب الانتهاء من تنفيذه يعقبه تنظيم احتفالية كبيرة بالسرادق المقام أمام ديوان عام المحافظة على الكورنيش، يتضمن استعراض طابور عرض لمركبات الوحدات المحلية والمديريات،وعروض فنية ورياضية تشارك فيها التعليم والثقافة والشباب والرياضة،فيما تختتم فعاليات اليوم الرسمي "الثلاثاء "بإقامة حفل فني يحييه كورال دار الأوبرا المصرية،بحانب بعض الفعاليات المتنوعة والتي سيتم تنظميها تباعاً خلال الفترة القادمة.

كما تتضمن فعاليات الاحتفال بالمناسبة: افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية في قطاعات ومرافق حيوية،والتي سيتم دخولها الخدمة،حيث تم الانتهاء من أكثر من 100 مشروعا في نحو 12 قطاعاً خدمي، بتكلفة إجمالية تقترب من المليار و500 مليون جنيها ، والتي تخدم أهالينا في المراكز والقرى والمدن، وهو ما يعد ترجمة عملية لاهتمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.