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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخفيف الضغوط وقطع المياه عن بعض الأماكن والقرى بسمسطا وبني سويف للصيانة

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ، أنه  سيتم تخفيف الضغوط وقطع المياه عن بعض الأماكن والقرى بمركزي بني سويف وسمسطا  على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 مارس الجاري،وذلك بسبب قيام  الشركة بأعمال تطهير للخزانات الأرضية لمحطات المياه التي تغذي تلك المناطق.

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وبحسب بيان الشركة ، فانه سيتم توقف محطة مياه بدهل سمسطا وانقطاع المياه عن قرى ( بدهل ، العساكرة ، نزلة الديب، نزلة سعيد وتركي) بسبب أعمال تطهير الخزان الأرضي لمحطة المياه وذلك غداً الأربعاء 16 مارس الجاري، اعتباراً من الساعة  8 صباحا حتى 8 مساء، فيما تقرر توقف محطة مياه بني حلة وانقطاع المياه عن قرى( كفر بني على ، بني حلة، عزبة حليم وشاكر، منشأة أبو مليح،) يوم الخميس 17 مارس الجاري ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً  حتى الساعة 8 مساءً

في حين تقرر تخفيف ضغوط المياه عن مدينة وقرى بني سويف من الساعة 5 مساء غد الأربعاء 16 مارس وحتى الساعة 5 صباح الخميس 17 مارس ، لإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه أبو سليم، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة... والاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي

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