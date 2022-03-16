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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالتها من دبي

صدى البلد

نشرت زوجة الفنان ماجد المصرى مجموعه من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت زوجة ماجد المصرى ، بإطلالة مثيرة للجدل من خلال ظهورها بفستان قصير  مكشوف الصدر والاكتاف  ، باللونالاخضر من دبى.
 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها. 

وعلي جانب اخر كشف الفنان ماجد المصرى، عن أمنياته في العام الجديد 2022، والتي يأتي على رأسها اختفاء فيروسكورونا المستجد.


وأضاف ماجد المصرى خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: «فيروس كورونا تسبب في ضياع ناس عزيزة على قلوبنا».


وتابع الفنان ماجد المصرى خلال مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد في مدينة جدةالسعودية أنه يتمنى وجود أفلام سينمائية مشتركة بين مختلف الدول العربية وبين مصر والسعودية.

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إطلالات زوجة ماجد المصري إطلالة زوجة ماجد المصري زوجة ماجد المصري إطلالات ابنة ماجد المصري

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