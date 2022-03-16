أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن مواقف كييف وموسكو مختلفة لكن الجانبين بدآ الآن في التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات.

وقال بودولياك لمحطة أوكرانيا 24 الإذاعية، "كانت مواقف الطرفين مختلفة للغاية وبدأنا الآن فقط في التوصل إلى نوع من التسوية”.

وقال بودولياك إن كييف وموسكو ستتوصلان إلى اتفاق سلام عاجلاً أم آجلاً.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، عن موقف كييف في مفاوضات السلام مع روسيا.

وقال بودولياك، إن “موقف أوكرانيا في محادثات السلام مع روسيا محدد للغاية، ومطالبنا هي: ضمانات أمنية يتم ملزمة قانونًا، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية، وهي القضايا التي يجب مناقشتها في محادثات مباشرة بين رئيسي البلدين”.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر “هذا ممكن فقط من خلال حوار مباشر بين بوتين وزيلينسكي”.