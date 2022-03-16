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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سر صمود كييف في مواجهة موسكو.. كيف استعدت أوكرانيا للغزو الروسي؟

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت ياهو نيوز، اليوم الأربعاء، بأن برنامج تدريب سري في أوكرانيا تديره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، ساعد الأوكرانيين في الاستعداد للغزو الروسي للبلاد.

وقال التقرير نقلاً عن مسؤولين سابقين، إن برنامج تدريب وكالة المخابرات المركزية بدأ في حوالي عام 2014 عندما بدأ الصراع في دونباس، لكن إدارة بايدن سحبت جميع موظفي وكالة المخابرات المركزية من أوكرانيا قبل بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال التقرير إن البرنامج التدريبي السري لوكالة المخابرات المركزية كان يُدار من الخطوط الأمامية الشرقية لأوكرانيا، وهو أمر ممكن من خلال السلطات الموجودة سابقًا للوكالة والتي لم تتطلب قرارًا قانونيًا جديدًا.

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وأضاف التقرير أن عددًا صغيرًا فقط من ضباط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية شبه العسكريين أرسلوا إلى شرق أوكرانيا.

ووفقًا للتقرير، قام ضباط وكالة المخابرات المركزية، بتعليم الأوكرانيين تقنيات القناصة، وكيفية استخدام صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وكيفية التهرب من التتبع الرقمي الذي يستخدمه الروس لتحديد مواقع القوات الأوكرانية، وكيفية استخدام أدوات الاتصالات السرية، من بين مهارات أخرى.

وبدأت روسيا ، في 24 فبراير، عملية عسكرية لنزع السلاح في أوكرانيا، استجابة لطلبات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية العسكرية تستهدف فقط البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر. 

وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنه ليس لديها خطط لاحتلال أوكرانيا.

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