المشرف على الرواق الأزهري يتفقد امتحانات العلوم الشرعية وأروقة القرآن الكريم بقنا

تفقد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على رواق الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء امتحانات العلوم الشرعية بمحافظة قنا، ونقل إلى الممتحنين تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما زار فضيلته حلقات تحفيظ القران الكريم بالمحافظة.

كما تابع فؤاد، سير الدراسة بالحلقات، وجهود تطوير الجوانب الإدارية والعلمية، وقد رافق الدكتور عبدالمنعم فؤاد خلال الزيارة فضيلة الشيخ تاج الدين، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بقنا، وتأتي الزيارة ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتعزيز دور الأروقة الأزهرية في كل محافظات مصر لحماية الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

بدوره ترأس الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر لجنة معاينة فروع الرواق الأزهري بكفر الشيخ بصحبة مجدي فاروق، مدير إدارة التدريب بالأزهر الشريف. والشيخ عزمي عبدالوكيل، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، وبمشاركة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور حسام فتوح، وكيل المنطقة، حيث تم بحث المقررات المرشحة لرواق الطفل.

وأكدت اللجنة على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر في التوسع في أروقة الطفل على مستوى الجمهورية؛ لتنشئة أجيال تبني الوطن وتحمل الوسطية والاعتدال والسلامة الفكرية.

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