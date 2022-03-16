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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالتعاون مع الجمعيات الأهلية..

سكن كريم.. وزيرة التضامن: تنفيذ وتطوير 123 ألف وحدة سكنية..فيديو

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن  الجمعيات الأهلية شريك للوزارة في تنفيذ كافة البرامج القومية، مضيفة :"  في برنامج سكن كريم انتهينا من  تنفيذ 67 ألف وحدة للفئات الاولى بالرعاية ".

 

وأضافت نيفين القباج  في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة “،  :” تم حصر عدد الوحدات السكنية المتهالكة من أجل العمل على رفع كفاءتها ".

 

وتابعت نيفين القباج:" تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية وحياة كريمة، وتم الاتفاق في المرحلة الأولى على اعادة تطوير  وتنفيذ 123 ألف منزل  وذلك ضمن برنامج  سكن كريم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ".

 

وعقدت  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي ٢٠ جمعية أهلية شريكة لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة في قرى حياة كريمة، ولتحديد الأدوار المنوط بها الجمعيات الشريكة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، ويأتي ذلك استكمالا لسلسة الاجتماعات الموسعة بشأن “سكن كريم” لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية.

 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التحرك مباشرة، حيث تم تحديد المواصفات الهندسية للمنازل وتوحيدها وفقاً للمعايير المتفق عليها مسبقاً، وهناك 123 ألف منزل محددين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقوم بتنفيذها الجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز الإسكان والتعمير.

 

وقالت القباج إن المنازل التي تم استهدافها ضمن  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاءت بناءً على معايير محددة، فقد تم الانحياز في المقام الأول لتلك الفئات التي تخص الأسر التي تضم المرأة المعيلة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئات غير  القادرة لتحسين مستوى معيشتها، مشيرة إلى أن المعايير التي وقع عليها اختيار الأسر التي سيتم إعادة بناء منازلها تم وضعها بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، وذلك طبقاً لعوامل منها الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأفقر.

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