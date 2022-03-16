رئيس اللجنة القومية للقمح: إقرار زيادة استثنائية تضاف إلى أسعار التوريد المحددة|فيديو

كشف الدكتور رضا محمد رئيس اللجنة القومية للقمح تفاصيل مهمة عن الحافز الإضافي الجديد للفلاحين عن كل إردب قمح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة ETC ، أنه استجابة لتعليمات القيادة السياسية تقرر زيادة استثنائية بقيمة 65 جنيها، تُضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، في أعقاب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال صرف حافز استثنائي إضافي للتوريد والنقل، وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

وأشار رضا إلى أن المستهدف هذا العام توريد من 5 إلى 6 ملايين طن قمح محلي خلال موسم الحصاد، والذي يبدأ من 1 إبريل القادم وحتي نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس اللجنة القومية للقمح أن مجلس الوزراء قد وافق على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيهًا، ليصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي ليكون : 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط و 885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.