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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثلاثاء..بدء حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية فى الأقصر

محافظة الاقصر
محافظة الاقصر

 أعلن مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر الدكتور فتحي سلمي، بدء أعمال الحملة القومية الأولى لسنة 2022 للتحصينات ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت ابتداء من الثلاثاء 15 مارس 2022 وتستمر حتى 15 أبريل القادم، على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إن الحملة تهدف إلى تحصين الحيوانات الكبيرة والصغيرة ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بلجان ثابتة ومتحركة طبقاً للخطة الموضوعة على مستوى كافة الإدارات البيطرية بمدن المحافظة، مناشداً المربين بالتعاون وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، مشيرا إلى أن الحملة خصصت الرقم 19561 للتواصل معها.
ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك الحملة القومية من خلال التنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة لتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة لتي تستهدف المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

يأتى ذلك في اطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل حماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة.

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