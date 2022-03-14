محافظ الأقصر يستقبل وفد السفارة المجرية.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفد السفارة المجرية المكون من كلا من الدكتور جورج شووخ "مدير عام بمكتب الجمعية الوطنية المجرية، وايميل باكوش ، والدكتور تيبور باراني "نائبا مدير عام الجمعية الوطنية المجرية"، والدكتور راشد داهر "مترجم"، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.



ورحب محافظ الأقصر بالوفد المجري البرلماني، مشيداً باستئناف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في مصر على دفع وتعزيز العلاقات مع المجر، والحرص على متابعة وتنفيذ نتائج زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر 2021.



كما أعرب محافظ الأقصر عن تقديره لزيارة وفد رجال الأعمال المجري إلى القاهرة في 23 فبراير 2022 للمشاركة في منتدى الاعمال المصري – المجري، واللقاءات التي تمت على هامش المنتدى.

كما أعرب الوفد المجري عن تقديره لمشاركة مصر كضيف شرف في معرض السياحة الدولي في بودابست في الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري، والذي شاركت به نائب وزير السياحة والاثار.

كما اقترح محافظ الأقصر، اقامة توأمة بين محافظة الأقصر واحدى المدن المجرية، وتبادل اقامة المناسبات الثقافية والندوات والفعاليات في اطار هذا الاتفاق.



وتناول اللقاء الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون في مجال السياحة مع الجانب المجري.

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