فصل الأجهزة الكهربائية.. خطوات ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل

أكدت رانيا الماريا، خبيرة الاقتصاد المجتمعي، أن ترشيد الاستهلاك لم يعد مجرد خيار فردي، بل ضرورة اقتصادية وبيئية، مشيرة إلى أن أي إنفاق غير مدروس يمثل هدراً مباشراً من ميزانية الأسرة ويؤثر بشكل غير مباشر على موارد الدولة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن ترشيد استهلاك المواد الغذائية يبدأ من الشراء الواعي، بحيث يتم شراء الاحتياجات الفعلية فقط لتجنب التلف والهدر، مؤكدة أن التخلص من الطعام يعادل إهدار المال، إلى جانب تأثيره السلبي على البيئة نتيجة انبعاث غازات ضارة مثل الميثان.

وأضافت أن إدارة الطعام داخل المنزل تعتمد على تحديد كميات الطهي بدقة وفق احتياجات الأسرة، مع أهمية تخزين الأطعمة بشكل صحيح، وإعادة استخدام بقايا الطعام أو التبرع بها، بدلًا من التخلص منها.

الأجهزة الكهربائية

وشددت على ضرورة اتباع سلوكيات بسيطة، مثل إطفاء الإضاءة غير الضرورية، واستخدام لمبات LED الموفرة للطاقة، وفصل الأجهزة الكهربائية تمامًا بدلًا من تركها على وضع الاستعداد.