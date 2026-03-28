لماذا ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية فجأة؟ الشعبة تكشف الأسباب

محمد البدوي

كشف المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية، أن الارتفاع الأخير في أسعار الأجهزة لم يكن مفاجئًا أو عشوائيًا، بل جاء نتيجة تراكم مجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجستية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.

 زيادة سعر الدولار 

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن زيادة سعر الدولار تُعد من أبرز الأسباب، حيث ارتفع بنحو 5 جنيهات ليقترب من مستوى 53 جنيهًا، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والإنتاج.

 تكاليف الشحن الدولي والتأمين 

وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند سعر العملة فقط، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن الدولي والتأمين البحري بشكل كبير، إلى جانب زيادة أسعار الوقود وتكاليف النقل داخل السوق المحلي، وهو ما ساهم في رفع التكلفة الإجمالية للمنتجات.

رفع أسعار السلع 

وردًا على تساؤلات حول رفع أسعار السلع الموجودة بالفعل في المخازن، أوضح أن التجار يلجأون إلى هذه الخطوة للحفاظ على قيمة رأس المال، وليس لتحقيق أرباح إضافية، مشيرًا إلى أن تكلفة استبدال نفس البضائع أصبحت أعلى بكثير، ما يفرض إعادة تسعير المخزون الحالي لتجنب الخسائر.

وأشار إلى أن السوق يعمل بنظام "دورة رأس المال"، حيث يجب على التاجر تسعير المنتج بما يتناسب مع تكلفة إعادة شرائه، وإلا سيتعرض لخسائر تؤثر على استمرارية نشاطه.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أكد هلال أن السوق مرتبط بشكل كبير بالمتغيرات العالمية، موضحًا أن أي تحسن في سعر الدولار أو انخفاض في تكاليف الشحن سينعكس سريعًا على الأسعار، خاصة مع زيادة الطلب خلال موسم الصيف وفترة تجهيزات الزواج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل أطول اجتماع بالحكومة لمواجهة تحديات الحرب الراهنة

محمد صلاح

صحيفة بريطانية : ترامب يعرقل انتقال محمد صلاح للدورى السعودى.. ما القصة؟

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة يوم خميس.. موعد العمل بـ التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

جثة طفل

جثث 3 أطفال و4 آخرين في غيبوبة.. واقعة مأساوية في الشيخ زايد

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

المتهمة

حيلة شيطانية.. مندوبة مبيعات تستولى على 3 ملايين جنيه من أموال شركة

الاعلى للاعلام

الأعلى للإعلام يستدعي مسئول قناة "القصة وما فيها" لمخالفة الاكواد الإعلامية

رئيس الوزراء

قفزة تاريخية في الأجور.. رئيس الوزراء يكشف مفاجأة غير مسبوقة ويعلن قرارات جديدة

ترشيحاتنا

الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ 3 آراء للفقهاء

صيام الست من شوال

لماذا كره الإمام مالك صيام الست من شوال؟ لسببين لا يعرفهما كثير

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. رددها للوقاية من كل مكروه حتى الصباح

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل سهلة وسريعة.. بطبقات لذيذة من المكرونة واللحم وصوص كريمي غني

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي

دراسة صادمة.. صحة الأب قبل الحمل تؤثر على نمو الطفل

دور الأب قبل الحمل لا يقل أهمية عن الأم

بعد غلق المحال الساعة 9 .. اعرف أكثر أجهزة تستهلك الكهرباء في المنزل

الأجهزة المنزلية

نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بالخرف.. دراسة تكشف

حمية MIND تبطئ شيخوخة الدماغ وتحمي الذاكرة

فيديو

اللواء أحمد صادق- مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصي الأثر والمجندين| اعرف الشروط والتفاصيل

ملاجئ غير آمنة

ملاجئ غير آمنة .. أزمات صحية ونفسية تضرب الداخل الإسرائيلي تحت القصف الإيراني

عادل إمام - نضال الشافعي

40 سنة زعيم.. نضال الشافعي: محدش عاش تجربة عادل إمام وهو قدوة لنا

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن: سعيدة جدا بتأثر الأطفال ببرنامج دولة التلاوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد