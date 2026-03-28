لماذا ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية فجأة؟ الشعبة تكشف الأسباب

كشف المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية، أن الارتفاع الأخير في أسعار الأجهزة لم يكن مفاجئًا أو عشوائيًا، بل جاء نتيجة تراكم مجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجستية التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.

زيادة سعر الدولار

وأوضح هلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن زيادة سعر الدولار تُعد من أبرز الأسباب، حيث ارتفع بنحو 5 جنيهات ليقترب من مستوى 53 جنيهًا، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والإنتاج.

تكاليف الشحن الدولي والتأمين

وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند سعر العملة فقط، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن الدولي والتأمين البحري بشكل كبير، إلى جانب زيادة أسعار الوقود وتكاليف النقل داخل السوق المحلي، وهو ما ساهم في رفع التكلفة الإجمالية للمنتجات.

رفع أسعار السلع

وردًا على تساؤلات حول رفع أسعار السلع الموجودة بالفعل في المخازن، أوضح أن التجار يلجأون إلى هذه الخطوة للحفاظ على قيمة رأس المال، وليس لتحقيق أرباح إضافية، مشيرًا إلى أن تكلفة استبدال نفس البضائع أصبحت أعلى بكثير، ما يفرض إعادة تسعير المخزون الحالي لتجنب الخسائر.

وأشار إلى أن السوق يعمل بنظام "دورة رأس المال"، حيث يجب على التاجر تسعير المنتج بما يتناسب مع تكلفة إعادة شرائه، وإلا سيتعرض لخسائر تؤثر على استمرارية نشاطه.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار، أكد هلال أن السوق مرتبط بشكل كبير بالمتغيرات العالمية، موضحًا أن أي تحسن في سعر الدولار أو انخفاض في تكاليف الشحن سينعكس سريعًا على الأسعار، خاصة مع زيادة الطلب خلال موسم الصيف وفترة تجهيزات الزواج.