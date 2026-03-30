بعد قليل .. محاكمة طليق رحمة محسن في نشر فيديوهات خادشة لها

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة طليق المطربة رحمة محسن، بتهمة إزعاج المجني عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة لها، وإذاعة صور وفيديوهات خادشة.

كشف أمر الإحالة أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2025، وبتاريخ لاحق عليه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، اعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن التقط وسجل عن طريق الهاتف المحمول خاصته صورًا ومقاطع مصورة للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم أذاع الصور والمقاطع المرئية المتحصل عليها من ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بغير رضاء المجني عليها وذلك بأن نشرها عن طريق الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي وأرسلها إلى كل من ص.م، وم.ح، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة إلى أن المتهم نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية - مواقع التواصل الاجتماعي - صورًا ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.