إعلام النواب تناقش اليوم خطة الثقافة لتعزيز الوعي والهوية الوطنية بحضور الوزيرة

قالت الدكتورة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم لمناقشة خطة عمل وزارة الثقافة، خاصة فيما يتعلق بتطوير قصور الثقافة، وتعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب دعم جهود الدولة وتعزيز صورة مصر الدولية وذلك بحضور الدكتورة جيهان ذكي وزيرة الثقافة وفريق من المسؤولين في القطاعات والمجالس المعنية التابعة لوزارة الثقافة

وأوضحت البدوي أن الاجتماع يستهدف مناقشة البرامج الثقافية في المحافظات واليات تنفيذها ، ومدى إسهامها في الوصول إلى جميع فئات المجتمع، بما يعزز من دور الثقافة كقوة ناعمة في بناء الإنسان المصري.

وأكدت الدكتورة ثريا البدوي أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية ثقافية شاملة تواكب التحديات، وتعمل على بناء وعي حقيقي لدى المواطنين، مشددة على أن قصور الثقافة تمثل أحد أهم أدوات الدولة لنشر الفكر المستنير، واكتشاف ودعم المبدعين في مختلف المجالات».

وأضافت: «اللجنة حريصة على متابعة تنفيذ خطة وزارة الثقافة بشكل دقيق، والتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء، إلى جانب إبراز صورة مصر الحضارية أمام العالم»