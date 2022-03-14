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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض استيعادي لفنانات ملتقى الأقصر للتصوير بقبة الغوري.. الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستضيف يستضيف مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الجمعة المقبل، معرض استيعادي للفنانات المشاركات بملتقي الأقصر الدولي للتصوير، ويستمر حتى 7 مايو.

 

يضم المعرض 35 عملا لفنانات شاركن  بالملتقى في الدورات من العاشرة والتي اقيمت عام 2017 وحتى الدورة الثالثة عشر والتي اقيمت عام 2020، من 12 دولة وهي "مصر، إيطاليا، صربيا، روسيا ، لبنان، رومانيا، نيبال، ليتوانيا، تونس، البحرين، أوكرانيا، جورجيا.

المشاركت هن: فاطمة عبد الرحمن، نهي ناجي، ايفيلن عشم الله، وئام المصري، مرفت شاذلي هلالي، رندة فخري، فيروز سمير عبد الباقي "مصر"، مياسة بنت سلطان "البحرين"، انيتا مونوسكالكو "إيطاليا"، أوريجا أوجيستا يتيت "لتوانيا"، انستازيا بيريني "أوكرانيا"، ايكانرينا جريشاني "روسيا"، سوينا تشيكوتي "إيطاليا".

 

جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يعد واحداً من أهم  الأحداث الدولية الهامة التى ينظمها صندوق التنمية الثقافية سنوياً من أجل دعم وإثراء الحركة الفنية منذ عام 2008 ويشهد مشاركة متميزة ومتزايدة من كبار الفنانين من مختلف دول العالم.

بشارع الأزهر لقطاع صندوق التنمية الثقافية معرض استيعادي للفنانات المشاركات بملتقي الأقصر الدولي للتصوير المعرض 35 عملا لفنانات

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