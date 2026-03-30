رئيس المستثمرين الأفرو آسيوي: اختيار نبيل فهمي أمينا للجامعة العربية طوق نجاة

هنأ مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، بمناسبة اختياره أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، لافتًا إلى أن أختياره في هذه التوقيت الدقيق يأتى بمثابة طوق نجاة لكيان الجامعة العربية، في ظل التهديدات الوجودية التى تشهدها منطقة الشرق الأسط والخليج العربي.

وأكد محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، في بيان، أن هذا الاختيار لم يكن مجرد استحقاق لدبلوماسي مصري رفيع الطراز، بل هو رسالة طمأنة للمجتمع الدولي والعربي والإقليمي في توقيت بالغ الأهمية، لضرورة التكاتف ووحدة الصف فى مواجهة الأعمال العدائية التى تنال من سيادة الدول العربية والخليجية، مشيرًا إلى أن السفير نبيل فهمي يمتلك مدرسة دبلوماسية عريقة تجمع بين الحفاظ على الهوية العربية والقدرة على فهم لغة المصالح الاقتصادية المعقدة التي تحرك العالم اليوم.

وشدد على أن المرحلة التي سيتولى فيها السفير نبيل فهمي قيادة الجامعة العربية، تتطلب العمل على ثلاث ركائز أساسية يدعمها الاتحاد الأفرو آسيوي؛ وتتمثل في تحويل القرارات الورقية إلى واقع ملموس يسهل حركة رؤوس الأموال بين الدول العربية والآسيوية والأفريقية، علاوة على الرؤية الثاقبة للسفير نبيل فهمي في حل النزاعات ستوفر البيئة الآمنة التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي في المنطقة العربية، فضلًا عن الاستفادة من علاقات الأمين العام الدولية لتعزيز مكانة الجامعة العربية في المحافل الاقتصادية الكبرى.

وأكد أن السفير نبيل فهمي، قادر على إعادة صياغة دور الجامعة العربية لتكون مظلة تحمي المصالح الاقتصادية للشعوب العربية، ولا تقتصر على دورها الدبلوماسي والسياسي المعهود والذي يحتاج أيضا لإعادة صياغة وفقا لمتطلبات المرحلة، موضحًا أن خبرته في إدارة الملفات المعقدة في واشنطن وعواصم القرار العالمي، ستجعل من العرب صوتًا مسموعًا ومؤثرًا في خارطة الاقتصاد العالمي الجديد.