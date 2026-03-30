تباين الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود خلال تعاملات اليوم الاثنين 30 مارس 2026، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، في وقت لا تزال فيه الأسواق تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز المخاوف التضخمية ويقلص رهانات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4507.89 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل عند 4490.00 دولاراً.

الدولار يدعم.. والطاقة تضغط

جاء الدعم الرئيسي للمعدن النفيس من تراجع الدولار، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، في ظل تحركات حذرة بالأسواق العالمية.

في المقابل، حدّ الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة من مكاسب الذهب، إذ تجاوز سعر خام برنت مستوى 115 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما زاد من الضغوط التضخمية.

توقعات الفائدة تقيد المكاسب

قال نيكولاس فرابل، المدير العالمي للأسواق المؤسسية في «إيه.بي.سي ريفاينري»، إن تحركات الذهب خلال الأسبوع الماضي جاءت كرد فعل لحالة ذروة البيع، مع احتمالات لحدوث انعكاس في الاتجاه الهبوطي، مشيراً إلى أن تأكيد هذا المسار سيعتمد على أداء الأسعار خلال الأيام المقبلة في ظل تسارع تدفق الأخبار.

ويرى متعاملون أن فرص خفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام أصبحت محدودة، مع توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية التضخم بوتيرة أعلى، مقارنة بالتقديرات السابقة.

خسائر شهرية حادة رغم الارتفاع

ورغم مكاسبه الطفيفة، لا يزال الذهب متأثراً بالضغوط الأخيرة، إذ تراجع بأكثر من 14% منذ بداية مارس، مسجلاً أكبر خسارة شهرية له منذ أكتوبر 2008، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي بأكثر من 2% منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير.

وعادة ما يستفيد الذهب من ارتفاع التضخم باعتباره ملاذاً آمناً، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، كونه لا يدر عائداً.

المعادن النفيسة الأخرى ترتفع

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 68.67 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 2.5% إلى 1909.45 دولاراً، وزاد البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 420.63 دولاراً.