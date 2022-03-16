أرتيتا عن عدم مشاركة محمد صلاح كأساسي أمام آرسنال: لن يؤثر

يرى مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال أن غياب محمد صلاح، عن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراتهما اليوم لن يؤثر كثيرًا.

ويرى مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال أن غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراتهما اليوم لن يؤثر كثيرًا.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول، حيث كان قد تعرض لإصابة أمام برايتون يوم السبت الماضي.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "إنه يحتاج إلى اهتمام مستمر، مع اللاعبين لديهم يمكنهم اللعب بتشكيلات وطرق مختلفة".

وأضاف: "لذلك لا أعتقد أن هذا سيحدث فرقًا (غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي لـ ليفربول)".