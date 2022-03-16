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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون وولي العهد السعودي يتفقان على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

جونسون وولي العهد
جونسون وولي العهد السعودي

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحسب “رويترز” قال المتحدث باسم جونسون، بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني، إلى كل من الإمارات والسعودية: "اتفق رئيس الوزراء وولي العهد على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة". 

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وأضاف: "أشاد رئيس الوزراء بالتقدم في مبادرة رؤية السعودية 2030، بما في ذلك ما يتعلق بتمكين المرأة وعملها، لكنه أثار بواعث قلق المملكة المتحدة بشأن مشكلات مستمرة تتعلق بحقوق الإنسان".

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن جونسون "أجرى محادثات بشأن أمن الطاقة مع الزعيمين الفعليين لمصدري النفط الخليجيين السعودية والإمارات لكنه لم يحصل على تعهد عام بزيادة الإنتاج".

وقالت إن رحلة جونسون إلى أبوظبي والرياض هدفت إلى تأمين إمدادات النفط وزيادة الضغط على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب العملية العسكرية الروسية التي قادت إلى عقوبات غربية واسعة النطاق على موسكو وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

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