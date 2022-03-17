أبطالها على قيد الحياة.. باهر دويدار يكشف كواليس غير متوقعة لـ العائدون

كشف الكاتب والسيناريست باهر دويدار، كواليس وتفاصيل مسلسل "العائدون"، مؤكدا أن هذا المسلسل والذي سيعرض في شهر رمضان ٢٠٢٢ مستوحى من قصة حقيقية.

وأضاف باهر دويدار، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القصة حدثت بالفعل في الفترة من 2018 - 2020، لافتا إلى أن المسلسل يتناول ما وراء الحدث أي الكواليس وليس الحدث نفسه، الذي عشناه جميعا مع هذه المخاطر في السنوات الماضية.

وأوضح الكاتب والسيناريست باهر دويدار، أن الموضوع كان فيه خطر كبير محدق بالعالم كله، وليس مصر فقط، ولم يكن يتنبه له أحد، إلا الأجهزة الأمنية في مصر".

وتابع الكاتب والسيناريست باهر دويدار، أن مسلسل العائدون مستوحى من قصة حقيقية حدثت بالفعل وأبطالها يعيشون على قيد الحياة حتى الآن.





