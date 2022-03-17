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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فياريال الإسباني يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز أمام يوفينتوس

صدى البلد

 

 

حقق فريق فياريال الإسباني الفوز أمام يوفنتوس الإيطالي بملعبه في تورينو ٣-٠، مساء  الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل الفريق لدور ربع النهائي.

 

سجل جيرارد مورينو نجم فياريال الإسباني الهدف الاول بمرمى يوفينتوس من ضربة جزاء وباو توريس وأرنوت جروينفيلد من ضربات جزاء.

 

 

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب فياريال قد انتهت بالتعادل 1/1.

 

وخاض فريق يوفنتوس  المباراة بتشكيل مكون من

تشيزني، دي تشيليو، روجاني، ماتياس دي ليخت، دانيلو، أدريان رابيو، آرثر ميلو، لوكاتيلي، كوادرادو، موراتا، فلاهوفيتش.

 

بينما خاض فياريال بتشكيل مكون من 

 

رولي، أورييه، ألبيول، باو توريس، كابوي، إستوبينان، باريخو، ياريمي بينو، مانو تريجيروس، لو سيلسو، أرنوت جروينفيلد

يوفينتوس دوري ابطال أوروبا ماتياس دي ليخت يوفنتوس الايطالي تشيلي مورينو

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