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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مردود إيجابي عاجل لتوجيهات السيسي بشأن الخبز

خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس تشير إلى انحيازه للمواطن المصري

خبير إقتصادي
خبير إقتصادي

أشاد محمد الكردي الخبير الإقتصادي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتسعير رغيف الخبز السياحي غير المدعوم للحد من إرتفاع ثمنه وتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي .

وقال محمد الكردي، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي إهتماما كبيرا بالمواطن المصري . مضيفا أن التوجيه الرئاسي يأتي ضمن خطوات كثيرة إتخذتها الدولة للخروج من الأزمة العالمية .

وأضاف محمد الكردي الخبير الإقتصادي، أن هذه التوجيهات تشير إلى إنحياز الرئيس السيسي لمطالب المصريين خلال الفترة الأخيرة بتقليل سعر الخبز السياحي بعد ما إرتفع ثمنه بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية . متابعا أن هذة التوجيهات سيكون لها مردود إيجابي في القريب العاجل في هذا الملف الهام .

وطالب الخبير الإقتصادي، المواطن المصري التكاتف مع الحكومة ومؤسساتها في هذه الازمة . لافتا إلى أن علي المواطن دور هام في العبور بسلام من المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة. 

 

محمد الكردي الخبير الاقتصادي عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي اردب القمح

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