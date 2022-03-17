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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رسالة اليوم الأول للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن

مستقبل وطن
مستقبل وطن

انتهى اليوم الأول للمُنتدى البرلمانى الثاني لحزب مستقبل وطن والذي يُنظمه بجهوده الذاتية على نفقة نوابه وكوادره التنظيمية.


وقد شهد اليوم الأول ندوة بعنوان ( آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ) .. فضلاً عن إلقاء السيد مُحافظ البحر الأحمر كلمة تتضمن الترحيب بالمُشاركين والتأكيد على دور مثل تلك المُنتديات في تشجيع ودعم السياحة بمدينة الغردقة .

جدير بالذكر أن المُنتدى يشهد  ٤ ندوات نقاشية يُشارك بها بعض السادة الوزراء وأكثر من ٣٠ ورشة عمل لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .. وذلك في إطار تبادل الرؤى وتفعيل أوجه التحاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية .

و كان الحزب قد إستثمر فرصة إستقرار الأوضاع لعقد ذلك المُنتدى الذى تم الإعداد له مُنذ شهر ديسمبر الماضى وتم تأجيله لحين انحسار موجة فيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابة به .. ووقع الاختيار على مدينة الغردقة لعقد المُنتدى بها تطلعاً للمُساهمة فى دعم السياحة بالنظر لكونها من أهم مصادر الدخل المصري .

وقد جاء تزامن انعقاد المُنتدى مع قُرب حلول شهر رمضان الكريم الأمر الذي دعا مُمثلى الأحزاب المُشاركين للاتفاق على الإعداد لخطط حزبية تشمل تنفيذ العديد من المُبادرات الاجتماعية المُشتركة لدعم المواطن المصري في كافة المجالات لمُواجهة ظاهرة غلاء الأسعار وكذلك التحذير من مخاطر  جماعات الظلام وسعيها المُستمر لاستغلال الأحداث العالمية والتحديات الخارجية لإثارة الفتن والتأثير السلبي على المواطنين.

كما تم الاتفاق على ضرورة توفير وسيلة سريعة للمواطنين تضمن سهولة تقديم طلباتهم وشكاواهم والرد عليها من السادة النواب.

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رسالة اليوم الأول للمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن

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