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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمهور الأهلى يدعم الفريق قبل مواجهة المريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا.. شاهد

صدى البلد

حرص جمهور النادى الأهلى على دعم الفريق قبل مواجهة نادى المريخ السودانى في الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا .

 

ودشن جمهور الاهلى هاشتاج “ العبوا بروح الفانله الحمرا ” وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالأتى : 

 

 

و كشف عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني أن فريقه جاهز تماما لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا موضحا أن هناك موافقة على حضور 200 مشجع للفريق في مواجهة بطل أفريقيا .


وقال أبو جريشة في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc ببرنامج بوكس تو بو بوكس: "أتمنى التأهل رفقة الأهلي والفرص متكافئة بين الأهلي والمريخ والهلال، والمدير الفني للمريخ لي كلارك مستمر مع الفريق ولا صحة لرحيله".


وواصل نائب رئيس المريخ أن فريقه يستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي ويتمسك بحظوظ التأهل مع الأهلي للدور المقبل رغم صعوبة ذلك في ظل أفضلية صن داونز في المجموعة".

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