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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل: نأسف لعدم استجابة روسيا ووقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بدون شروط

مسئول السياسة الخارجية
مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جويب بوريل

أعرب الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن أسف بروكسل لعدم استجابة روسيا لدعواتها بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور وبدون شروط.

جاء ذلك في بيان أصدره بوريل تعليقا على قرار مجلس أوروبا ليلة أمس، الأربعاء، بوقف عضوية الاتحاد الروسي رداً على ما تم وصفه بأنه "انتهاكات جسيمة اقترفتها روسيا ضد النظام الأساسي للمجلس".

وقال بوريل، في بيان الذي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي صباح اليوم، الخميس، إن روسيا انتهكت، من خلال هجومها غير المبرر ضد أوكرانيا وهي دولة عضو في مجلس أوروبا، المبادئ الأساسية للنظام الأساسي لمجلس أوروبا وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ونتيجة لسلوك روسيا، لن يستفيد المواطنون الروس من الحماية التي تمنحها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولن يكونوا قادرين على رفع قضايا انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما ينطوي على مخاوف كبيرة ويُشكل قيد آخر على حقوق المواطنين الروس، بحسب البيان.

وأخيراً، أضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه للمدافعين عن حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية ووسائل الإعلام الحرة والمجتمع المدني المستقل في روسيا، ونواصل حث الاتحاد الروسي على العودة بسرعة إلى الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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