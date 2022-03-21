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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوسكيتس بعد رباعية الكلاسيكو: إذا كان هناك فرصة للفوز بالدوري سنستغلها

سيرجيو بوسكيتس
سيرجيو بوسكيتس

أبدى سيرجيو بوسكيتس نجم وسط فريق برشلونة سعادته بالفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو بأربعة أهداف دون رد بالليجا.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "كان هذا هدفنا. كان يجب أن نكون الوجه الرئيسي لهذه المباراة، كان يجب أن نسرق الكرة ونضغط، وهو ما فعلناه. كل شيء سار بسلاسة وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأوضح: "كنا نعلم أننا إذا عملنا بشكل جيد يمكن لهذه المباراة أن تحدث بهذا الشكل".

وتابع بوسكيتس: "في كأس السوبر (فاز ريال مدريد 3-2) أصابونا بالمرتدات واليوم سيطرنا عليها".

وعن حظوظ الفريق في الفوز بالدوري الإسباني قال: "أنا سعيد للغاية. إذا كانت لدينا أدنى فرصة سنستغلها وسنحاول انتهازها. إنها صعبة للغاية، ولكن أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم".

واختتم "أولا يجب أن نصل إلى المركز الثاني، ثم نفكر في الفوز بالألقاب والأهداف الأعلى، فنحن برشلونة".

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة، بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

سيرجيو بوسكيتس برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو الليجا للدوري الإسباني سانتياجو بيرنابيو

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