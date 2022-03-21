نجل سعاد نصر: مستحيل أتفرج مع ماما على مباراة أهلي وزمالك

قال طارق أحمد عبد الوارث، ابن نجمة الكوميديا الراحلة "سعاد نصر"، إن له مواقف كثيرة كوميدية مع والدته لأنه الأكبر سناً، معقباً: "خاصة في الماتشات لأن أنا زملكاوي وهي أهلاوية".

وأضاف طارق أحمد عبد الوارث خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، قائلاً: "في المباراة الأهلي والزمالك، التي انتهت بـ 6:1 لـ الأهلي .. انا كنت بحاول ارجع البيت اليوم ده متأخر علشان هي تكون نامت ومتغظنيش".

وتابع ابن نجمة الكوميديا الراحلة "سعاد نصر"، قائلاً: "اما جيت روحت لاقيتها معلقة ورق في مدخل العمارة، وكاتبة 6:1، ولاقيت اسمي، وبتقولي متطلعش، وحاجات كده".

وأكمل طارق أحمد عبد الوارث قائلاً: "مستحيل أقعد أتفرج معاها على ماتش أهلي وزمالك .. ولو حصل والزمالك جاب جون الأول، هتنزلني من البيت".