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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نجل سعاد نصر: مستحيل أتفرج مع ماما على مباراة أهلي وزمالك

طارق أحمد عبد الوارث،
طارق أحمد عبد الوارث، ابن نجمة الكوميديا الراحلة سعاد نصر

قال طارق أحمد عبد الوارث، ابن نجمة الكوميديا الراحلة "سعاد نصر"، إن له مواقف كثيرة كوميدية مع والدته لأنه الأكبر سناً، معقباً: "خاصة في الماتشات لأن أنا زملكاوي وهي أهلاوية".

وأضاف طارق أحمد عبد الوارث خلال لقائها مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، قائلاً: "في المباراة الأهلي والزمالك، التي انتهت بـ 6:1 لـ الأهلي .. انا كنت بحاول ارجع البيت اليوم ده متأخر علشان هي تكون نامت ومتغظنيش".

وتابع ابن نجمة الكوميديا الراحلة "سعاد نصر"، قائلاً: "اما جيت روحت لاقيتها معلقة ورق في مدخل العمارة، وكاتبة 6:1، ولاقيت اسمي، وبتقولي متطلعش، وحاجات كده".

وأكمل طارق أحمد عبد الوارث قائلاً: "مستحيل أقعد أتفرج معاها على ماتش أهلي وزمالك .. ولو حصل والزمالك جاب جون الأول، هتنزلني من البيت".

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