سيارات لم نعاصرها.. قصة «عربية» احتوت على أول ملطف للهواء | صور

تشعر و كأنك مستقلًا يخت بحري فاخر يتهادى بيسر على سطح بحر بلا موج في يوم مشرق عازفًا أعذب الألحان، بهذه الكلمات كان يُشبه قديمًا من يمتلك التحفة النادرة الأنيقة ذات التاريخ العريق السيارة الأمريكية باكارد PACKARD في خمسينيات القرن الماضي، ولما لا فهي أولى السيارات في العالم التي احتوت على امكانات حديثة وصلت إلى حد الترف آنذاك فهي أول سيارة احتوت على ذلك الإختراع الغريب المسمى بملطف الهواء.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء



"ASK THE MAN WHO OWNS ONE" شعار في منتهى الذكاء واللطف رفعته الشركة الأمريكية باكارد PACKARD في جميع إعلاناتها لجذب المستهلك عن طريق الحقيقة، لتصبح أيضًا أول شركة تجارية تسوق لمنتجاتها باستخدام فلسفة التسويق المعتمدة على شهادة المستهلك نفسه تأكيدًا على جودة المنتج وتوكيدًا على مفهوم الثقة.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

بدايات تقليدية للغاية كأي نبتة بدايات لشركات كثيرة، ولكن الإصرار والعزيمة على الإختلاف والتطور كانا كلمة السر في هذه الرحلة، بدأت الحكاية في منبع صناعة السيارات الأمريكية وهي بلدة ديترويت في ولاية متشيجان، حيث مهندس الميكانيكا جيمس وارد باكارد JAMES WARD PACKARD بمساعدة شقيقه ويليام WILLIAM بمحاولة تصنيع سيارة صغيرة للغاية تشبه في تكوينها عربات الخيل، وبالفعل نجحا في انتاج السيارة باكارد PACKARD بدائية الصنع بمحرك مكون من أسطوانة واحدة فقط في العام 1899، وهذا كان قمة الإبتكار آنذاك لو كنتم تعلمون، ومن هنا خرجت الأسطورة PACKARD إلى النور.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

ظل الأخوان باكارد يعملان بجدٍ للوصول باسم شركتهما PACKARD إلى عنان السماء، ففي العام 1903 قاما بإبتكار أول محرك سيارة ذو أربعة أسطوانات "4 سلندر" مصنع من الألومونيوم، لتصل إلى قمة الريادة في صناعة السيارات بإصدارها أول محرك V 12 في العالم وذلك في العام 1916، وفي وقت كانت تقوم معظم شركات صناعة السيارات بالعتماد على الماكينات لصناعة الكثير من المحتويات الصغيرة داخل السيارة ولكن PACKARD كانت تتميز بصناعة هذه القطع الصغيرة يدويًا مما يزيد من قيمتها ورونقها.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

استمرت الشركة الأمريكية باكارد PACKARD في الأزدهار والتألق خلال منافستها في السوق العالمية للسيارات، وخاصة بإعتماد صناعة طرازاتها على نظام التعليق الذي تميزت به وكانت رائدته وأصبح بعد ذلك هو النظام المستخدم لجميع شركات صناعة السيارات فيما بعد فترة الخمسينيات، وهو النظام المعتمد على قضبان الحديدية رتربط على عجلات السيارة لتجعلها مستقرة وثابتة في منحنيات الطرق مهما زادت سرعة السيارة.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

ولأننا في وقتنا الحالي حينما نتجه نحو اتخاذ قرار الشراء لسيارة ما أول ما يخطر بأذهاننا خو احتوائها عل مكيف للهواء قوي، والذي اعتبره الكثير أهم اختراع في تاريخ البشرية لما يواجهه العالم في الأعوام الأخيرة من موجات شديدة الحرارة في فصل الصيف، فوجب علينا إيضاح أن أول من أدخل تكنولوجيا مكيف الهواء في السيارات هي الشركة الأمريكية باكارد PACKARD وذلك في العام 1939، لُتحدث الشركة الأمريكية بهذا الإختراع طفرة تحول في عالم تكنولوجيا السيارات ولم تكتفي حينها بمجرد ادخال المكيف البارد فقط ولكن زودت خاصية التدفئة لهذا الاختراع تحت مسمى ملطف الجو.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

في خمسينيات القرن الماضي تحديدًا في العام 1951، وصلت الشركة الأمريكية باكارد PACKARD لقمة أمجادها وازدهارها بطرحها للطراز الأنيق باتريشيان PACKARD PATRICIAN والتي تعني "السيارة الأرستقراطية"، وهو الطراز الذي استنسخت منه روسيا سيارتها السوفيتية الليموزين الأولى جايكا CHIAKA والتي خصصتها لنخبة بعينها للطبقة السياسية العليا في اتحادها السوفيتي.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

ظلت الشركة العريقة باكارد PACKARD تعمل على تطوير طرازها الأسطوري باتريشيان PACKARD PATRICIAN حتى جاء العام 1955، وقامت حينها بالاستعانة بأمهر مهندس متخصص في صناعة وتصميم هياكل السيارات في العالم وهو DICK TEAGUE ومعه فريقه لتطوير الطراز باتريشيان PATRICIAN، فقدمه في تصميمه وشكله الجديد والمختلف كليًا عما قبل والذي تمثل في مقدمة السيارة التي اخذت طابع سلطوي والذي أطلق عليه اسم CATHEDRAL، وهي كلمة مأخوذة من معنى عرش الأسقف في الكنيسة الكاتدرائية ولكن باضفة بعض اللمسات البسيطة لهيكل يشبه القبعة فوق المصابيح الأمامية لهذه السيارة.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

انتجت الشركة الأسطورية باكارد PACKARD من طرازها الأنيق باتريشيان PACKARD PATRICIAN التسخة السيدان التقليدية ذات الأربعة أبواب فقط، وكانت أولى السيارات التي اتسم هيكلها الخارجي بدمج ولطيف لبعض الخطوط الطولية والعرضية والأشكال المختلفة التي سمحت باستخدام لونين أو ثلاثة، وذلك بتداخلها بطريقة ذكية تجعل منها لوحة فنية رائعة تجذب الانظار إليها من كل إتجاه، وكانت أيضًا أول سيارة تحتوي على محرك مكون من 8 أسطوانات V8 وهو المحرك الذي طرحته الشركة لأول مرة واستخدمته في جميع طرازاتها في العام 1955.

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

سيارات لم نعاصرها .. قصة سيارة احتوت على اول ملطف للهواء

وكعادة كل نجم إلى الأفول، فكلنا نعلم مآسي وويلات الحروب وما ينتج عنها، وكان لشركة باكارد PACKARD النصيب الاكبر من مخلفات الحرب العالمية الثانية، فقد تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وبدأت مبيعات الشركة الامريكية PACKARD تقل وذلك بسبب الاستهلاك الكبير للوقود لمحركات هذه السيارة خاصة التي تتسم بوجود ملطف الهواء وارتفاع تكاليف صيانتها، فهذا الوقت لا يسمح بأي شكل من أشكال البذخ والرفاهية، وأصبح الكثير ضد انتاج هذه السيارة وتفاقمت الكثير من المشكلات على انتاجاتها وتعثر مبيعاتها، حتى جاء العام 1958 ولفظت باكارد PACKARD أنفاثها الأخيرة وأغلقت أبوابها بخروج أخر عامل بمصانعها، وهنا كانت نهاية الأسطورة PACKARD التي لم يحالفنا الحظ بأن نعاصرها.