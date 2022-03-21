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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. أعمدة الدخان تتصاعد في سماء تكساس بسبب حريق التهم مساحات شاسعة

أعمدة من الدخان
أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء تكساس

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء تكساس جراء حريق التهم مساحات شاسعة.

ووفقا للتقرير، أظهرت مشاهد مصورة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد جراء حرائق الغابات التي التهمت مساحات شاسعة في مقاطعة هود بولاية تكساس يوم الأحد.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المسؤولين، أن طواقم الإطفاء الأميركية أحرزت تقدماً في مكافحة حرائق الغابات في الولاية.

وأسفرت الحرائق عن وفاة نائب شريف كان يعمل إلى جانب فرق الإطفاء على إجلاء المدنيين إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 80 منزلاً وجزءاً كبيراً من بلدة كاربون الصغيرة في تكساس حسبما ذكرت صحف محلية.

أعمدة من الدخان سماء تكساس حريق مقاطعة هود طواقم الإطفاء الأميركية

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