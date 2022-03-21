شاهد.. أعمدة الدخان تتصاعد في سماء تكساس بسبب حريق التهم مساحات شاسعة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، أعمدة من الدخان تتصاعد في سماء تكساس جراء حريق التهم مساحات شاسعة.

ووفقا للتقرير، أظهرت مشاهد مصورة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد جراء حرائق الغابات التي التهمت مساحات شاسعة في مقاطعة هود بولاية تكساس يوم الأحد.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المسؤولين، أن طواقم الإطفاء الأميركية أحرزت تقدماً في مكافحة حرائق الغابات في الولاية.

وأسفرت الحرائق عن وفاة نائب شريف كان يعمل إلى جانب فرق الإطفاء على إجلاء المدنيين إضافة إلى تدمير ما لا يقل عن 80 منزلاً وجزءاً كبيراً من بلدة كاربون الصغيرة في تكساس حسبما ذكرت صحف محلية.