مدبولي : وضعنا كل الخطط والسيناريوهات ومنها "المتشائم" تحسبا لاستمرار الأزمة

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه بفضل جهود الدولة تواجدت السلع بوفرة في الأسواق، وبدون نقص بسبب إنزال حجم كبير من السلع في الأسواق، مضيفا أن الدولة حريصة على الحماية الاجتماعية نظرا للارتفاع في الأسعار.

وأضاف أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التي تخص السياسة النقدية، إضافة لقرارات أخرى سيتم الاعلان عنها، متابعا : “كل أسبوع نراجع الموقف لتأمين السلع للمواطن بسعر مناسب ”.

وتابع :" الأزمة الحالية أشد من أزمة كورونا، ولابد من إعادة صياغة كل سيناريوهاتنا الاقتصادية ومنها المتشائمة للتعامل مع المستجدات العالمية".

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تحملت اعباء هائلة منذ بداية جائحة كورونا ، مصر واجهة تحديات شديدة ، مؤكدا ان العالم يوجد به اضطراب في سلاسل الامدادا والشحن .

وأضاف مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي، إن أزمة روسيا وأوكرانيا إضافة ضغوط تضخمية هائلة على العالم أجمع .