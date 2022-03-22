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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع اسعار هيونداي بايون موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفاع اسعار هيونداي
ارتفاع اسعار هيونداي بايون موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة هيونداي بايون موديل 2022 إرتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عند جميع الفئات المقدمة من هذا النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث قدرت الزياد السعرية بقمة قدرها 35 الف جنيه.

هيونداي بايون موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي بايون موديل 2022 على محرك سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتةوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

هيونداي بايون موديل 2022

وتأتي السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بمصابيح امامية حادة المظهر، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة، بالاضافة إلى ابعاد هيكلية قدرت بـ 4180 مم للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1551 مم.

هيونداي بايون موديل 2022

وقدرت نسبة ارتفاع السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بـ 1500 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 411 لتر، كما تضم السيارة حزمة عالية الاداء من وسائل الحماية والامان باختلاف الفئات القدمة إلى جانب انظمة قياسية مثل فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح ebd، ومنظومة الوسائد الهوائية airbags.

هيونداي بايون موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 344 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 360 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 380 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي بايون موديل 2022 بقيمة قدرها 400 ألف جنيه.

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