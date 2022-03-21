زيادة المرتبات والمعاشات.. أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم

ضم أسر لتكافل وكرامة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي مؤتمرا صحفيا للحديث عن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، ونرصد في التقرير التالي أبرز القرارات:



رئيس الوزراء: إطلاق حزمة جديدة من القرارات قريبا لإنعاش الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة من خلال وزارة المالية سوف تتحمل الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعات، مشيرا إلي أنه سوف يتم إطلاق حزمة جديدة من القرارات لإنعاش الاقتصاد.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: “أطمئن المصريين أن الدولة ملتزمة بالقرارات الاقتصادية لتجاوز الأزمة غير المسبوقة، مثل ما تم فعله مع أزمة كورونا”.

وأشار إلي أنه تم وضع كافة السيناريوهات للخروج من الأزمة واستقرار الوضع الاقتصادي في مصر.



رئيس الوزراء: إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة.. فيديو

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، إنه سيتم اضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة بتكلفة سنوية إضافية 2.4 مليار جنيه مصري .

وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الذي سيتم توفيره للعام المالي القادم سيصل إلى 130 مليار جنيه لاستخدامها لمواجهة الأعباء والتداعيات الناتجة عن الأزمة العالمية .

وأوضح مدبولي، أنه تقرر التبكير في تطبيق زيادة المرتبات اعتبارا من أبريل بدلا من يوليو .

رئيس الوزراء: زيادة المرتبات والمعاشات بداية من أبريل القادم .. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة قامت بعمل مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، مؤكدا أنه بناءً على توجيهات الرئيس السيسي تم وضع الأولوية القصوى لبرامج الحماية الاجتماعية في تلك الفترة الراهنة الصعبة.

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي، مع محافظ البنك المركزي، أنه قامت وزارة المالية بتعديل موازنة العام المالي الجديد من أجل زيادة مخصصات الدعم المالي والنقدي والعيني والعمل على زيادة المرتبات والمعاشات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر ما يلي، تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة في العالم المالي 2022، 2023 لتبدأ من 1 أبريل الحالي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار جنيه.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس السيسي وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13% على أن تبدأ ببداية شهر ابريل القادم بدلا من تطبيقه 1 يوليو، كما أنه سيتم العمل على رفع حد إعفاء الضريب الشخصي من 9 الاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم العمل على إضافة عدد 450 الف أسرة لمعاش تكافل وكرامة

بتكلفة 2.4 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه أيضا بتوفير احتياطي نقدي كبير يصل إلى 130 مليار جنيه يستخدم لمواجهة التداعيات نتيجة الأزمة الحالية .

رئيس الوزراء: سنستمر في تنمية البلاد بدعم ودعاء كل المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة، مضيفا أن هناك متابعة يومية من القيادة السياسية للحكومة وكل المؤسسات.

وأضاف مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري: "حطين كل السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمة".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "بدعم ودعاء كل المصريين هنستمر في تنمية البلاد".



رئيس الوزراء: 130 مليار جنيه لمواجهة أعباء وتداعيات الأزمة العالمية.. فيديو

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، إنه سيتم اضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة بتكلفة سنوية إضافية 2.4 مليار جنيه .

وأضاف مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي ،إن الاحتياطي النقدي الذي سيتم توفيره للعام المالي القادم سيصل إلي 130 مليار جنيه لاستخدامها لمواجهة الأعباء والتداعيات الناتجة عن الأزمة العالمية .

وأوضح مدبولي ، ان مصر من الدول القليلة التي نجحت في توفير فرص عمل كبيرة خلال أزمة كورونا ، مشيرا إلى أنه تم وضع كافة السيناريوهات للخروج من الأزمة واستقرار الوضع الاقتصادي في مصر.

مدبولي: المالية تتحمل الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة المالية تتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية للتسهيل والتخفيف على تلك القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه.

وأضاف “مدبولي”، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، "تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية مع مراعاة البُعد الاجتماعي".

رئيس الوزراء : الأزمة الحالية أشد من عواقب جائحة كورونا ..فيديو

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، إن الدولة تحملت اعباء هائلة منذ بداية جائحة كورونا ، مصر واجهة تحديات شديدة ، مؤكدا ان العالم يوجد به اضطراب في سلاسل الامدادا والشحن .

وأضاف مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي ،إن أزمة روسيا وأوكرانيا إضافة ضغوط تضخمية هائلة على العالم أجمع .

وأوضح مدبولي ، إن أزمة الحرب اشد بكثير من أزمة كورونا ، مصر نجحت في تحقيق نمو اقتصادي رغم حاجة كورونا .

رئيس الوزراء: اتخذنا إجراءات للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية السابقة..فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعي .

وأضاف مصطفى مدبولي في كلمة له في مؤتمر صحفي له ، :" غدا سوف يعرض في مجلس الوزراء حزمة تحفيزية للبورصة المصرية لإنعاش هذا القطاع المالي المهم".



