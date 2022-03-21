ناقشا الإخوة الإنسانية وزيارة لبنان.. تفاصيل لقاء البطريرك الماروني والإمام الأكبر

عقد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك إنطاكيّة وسائر المشرق، مؤتمراً صحفياً في ختام زيارته لمصر، والتي التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية.

وناقش بطريرك إنطاكيّة، مع الإمام الأكبر سبل التعاون وتعزيز الأخوة الإنسانية، وإرساء قيم التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين.

وثيقة الإخوة الإنسانية

وقال البطريرك - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بقاعة البطريرك المكرم الياس الحويك في دار المطرانية المارونية بالظاهر خلال زيارته الحالية للقاهرة - إنه دار ناقش مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أثناء الزيارة التى قام بها اليوم حول وثيقة الأخوة الإنسانية، ودورها الهام في ترسيخ وتعزيز العلاقات الطيبة بين الجميع.

ونوه إلى أنه ناقش مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إمكانية زيارته للبنان ومناقشة وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأشار إلى أنه تربط قادة الكنائس في منطقة الشرق الأوسط محبة حقيقية دون أى حسابات أو بروتوكول، لافتا إلى أن العاطفة الأخوية هى الأساس، وأن العالم يشهد أن الكنائس والأديان مصدر للأخوة وليس للخلاف، وأنه في لبنان تعقد لقاءات روحية قوية بين القادة المسيحيين والمسلمين، وأن شخصية البابا تواضروس الثاني تحمل محبة كبيرة لدولة لبنان.

وأشار مار بشارة بطرس الراعي إلى عدم وجود أى إشكالية بين المواطنين المسيحيين والمسلمين ورجال الدين، ولكن المشكلة تكون في بعض السياسيين الذين يستغلون هذه الأمور في زراعة خطاب كراهية مرفوض من الجميع، مؤكدا أنه يخاطب ضمائر المسئولين من أجل حفظ السلام والطمأنينة في العالم، وأن الكنيسة غير مديونة لأحد ولا تسيء لأى شخص، وأن الكنيسة لا تصمت أمام أى ظلم أو انتهاك لحقوق المواطنين، وأن الكنيسة تعطى حسابها أمام الله.

كما أكد أنه ناقش مجموعة من الموضوعات المتعلقة بدولة لبنان خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه قدم له الشكر على مواقفه مع دولة لبنان، وقراره بمد جسر جوى خلال التفجير الذى وقع في مرفأ بيروت، كما أنه فتح الأسواق المصرية أمام رجال الأعمال اللبنانيين، موضحا أن الرئيس السيسي يحمل القضية اللبنانية في كافة المحافل العربية ونفخر بعلاقتنا الطيبة معه.

ووصف البطريرك زيارته لمصر الحالية بأنها غنية للغاية وتم خلالها الاحتفال بعيد القديس يوسف، كما تم الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على تأسيس كنيسة القديسة ريتا بمصر الجديدة، إلى جانب افتتاح قاعتين بمدرسة القديس يوسف والاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الدارسين.

وأشار إلى أن السلام هو وسيلة ورسالة من الله للبشر، وأن كل العالم إخوة ، وفي الانجيل تم وصف أبناء السلام بأنهم أبناء الله يدعون، موجها رسالة للسياسين في العالم أنه عليهم حفظ كل أشكال السلام في العالم، وأن الحروب مزقت السلام في العالم.

وتابع قائلا، إنه لابد أن يكون الجميع دعاة سلام، موجها نداء إلى حكام الدول أهمها أن السلطة هى لبناء السلام، ولكن وقت أن تخلق السلطة أجواء من الصراع والحروب، فالسياسة هى فن خلق الخير العام، فكيف نعيش السلام بدون عدالة وكيف يكون سلام مع وجود جائعين في شتى بقاع الأرض.

ونوه البطريرك إلى أنه حريص على إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في ١٥ مايو المقبل، ويعقبها انتخابات الرئاسة، وأن هناك تمسك والتزام بإقامة الانتخابات، وأنه يناشد المواطنين اللبنانيين أن يقبلوا على ممارسة حقهم الانتخابي، وإن الشعب إذا تخلي عن هذا الدور فسوف يكون تخلي عن دورهم الوطنى.

وأوضح البطريرك أن الإصلاحات الدستورية سيكون من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها العملة المحلية، وهو ما يؤدى إلى تفريغ الدولة من القوى الحية من صناع وحرافيين ومبدعين، لافتا إلى أن الاستحقاقات النيابية والرئاسية في لبنان ستكون خطوة أولى في البناء، وأن لبنان تعرض للهدم على مدى ٣٠ عاما.

وذكر البطريرك الراعي أن لبنان أقحم للخروج من هويته، وأن الانتماء للبنان يتم عبر المواطنة وليس عبر الدين، وأن لبنان لم يشرع ضد أى دين وان الدستور يحترم كل الأديان ويضمن أحوالهم الشخصية شرط ألا تكون مناقضة للنظام العام، كما أن لبنان قائم على التعددية الثقافية والدينية، والعيش المشترك بين الجميع، ويشارك الجميع مسلمين ومسيحيين مناصفة وفقا للدستور، كما أن لبنان منفتح على جميع الدول، وأن سياسته الخارجية هى عدم الانحياز، مشيرا إلى أن الحل هو إعلان حياد لبنان، وأن لبنان لم يبادر بأي حرب على مدى التاريخ القديم والحديث، وأنه ناقش ضرورة أن يتم إعلان حياد لبنان من قبل الدول العربية وهذا الأمر تمت مناقشته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع قائلا، إن الحل موجود في لبنان وأن الدولة في احتياج لاستعادة هويتها وخصائصها.