بعد قرارات الحكومة..أحمد موسى يطالب بسعر إلزامي للسلع الغذائية والاستراتيجية لمدة 3شهور

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدولة بتحديد سعر زجاجة الزيت والسكر وكل السلع الاستراتيجية واللحوم والدجاج والبيض لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.



وأكد أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذا الأمر في غاية الأهمية، والرواتب والمعاشات وتكافل وكرامة سيتم زيادتهم لمواجهة الأزمة، لافتا إلى أن تم رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة حددت سعر واضح لرغيف الخبز لمواجهة التلاعب، لافتا إلى أن الأزمة تزداد سوءا ولا أحد يعرف إلى متى تستمر.



وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يواجه أزمات اقتصادية حادة بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا وأوروبا، مشيرا إلى أن السعودية أعلنت أنها غير مسئولة عن نقص إمدادات الطاقة في العالم.

