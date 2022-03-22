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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبطين الترع شريان الحياة لزراعات بني سويف

تبطين الترع ببني
تبطين الترع ببني سويف

حالة من الرضا والسعادة يعيشها المزارعون بقري محافظة بني سويف  بمشروع تأهيل وتبطين الترع والمساقى والمصارف الذي قضى على تلوث الترع، وحافظ على مياه الري من الإهدار، وساهم في التحول إلى نظم الري الحديث ووصول المياه إلى نهايات الترع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي   ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية التحتية المائية وإطلاق الرئيس السيسي   المشروع للاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية.


في البداية يقول جمال شلقامي من قرية تزمنت الشرقية  مركز بني سويف  إن “مشروع تبطين الترع مشروع هام وحيوي وساهم بشكل كبير فى وصول مياه الري لنهايات الترع والحفاظ عليها بشكل مستمر،  مما سهل علينا ري أراضينا بعدما كنا نعاني من نقص المياه فى الترعة وعدم وصولها للنهايات، وكنا نستخدم أكثر من معدة وسفاط لكي نروي أراضينا”. 
وأكد شعبان علي ، مزارع، أن التبطين حافظ على المياه فى الترع، مما يعود بالنفع على مصلحة الفلاح، مشيرا إلى أن الري كان يقوم بتطهير الترع والمساقي على فترات لرفع القمامة والمخلفات وورد النيل، والآن أصبح الوضع مختلفا، فأصبح مظهر الترع حضاريا وجميلا.

وأوضح  محمد رجب  مزارع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بمصلحة الفلاح بصورة كبيرة بصفة خاصة والنهوض بقطاع الزراعة بصفة عامة، مطالبا بتكثيف الرقابة من قبل أجهزة الري والزراعة للحفاظ على نظافة الترع واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مواطن يقوم بإلقاء المخلفات فيها.

وأشار ناصر علي ، مزارع، إلى أن المشروع رسم الفرحة على وجوه جميع المزارعين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم والذي يصب فى مصلحة الفلاح.

ولفت صبحي علامة ، مزارع، إلى أن المشروع كان حلما لأن مياه الري كانت لا تصل لأرضه بسهولة كبيرة، منوها إلى أنه كان فى السابق كان يعاني بشكل كبير وكان يرفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من الترعة أثناء الري، أما الآن فالترعة نظيفة ويمكنه ري أرضه بسهولة ويسر.

 

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من ناحيته   قال الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف انه تم  تبطين 433كم من الترع بتكلفة 979مليون جنيهاً تقريبا..وجار العمل في أكثر من 40عملية على مستوى مراكز المحافظة
وأضاف "غنيم " أنه تم الانتهاء من تبطين 433.4كم  بتكلفة تخطت  978 مليون و600 ألف جنيهاً،وجار العمل في 43 عملية،فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 806 كم تقريباً بتكلفة 2 مليار و165 مليون جنيهاً تقريباً ،لتخدم 303ألف و 128 فداناً من خلال 195 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 674.6 كم تخدم زمام 219ألف و993 فداناً باعتمادات تقدر بــ 1 مليار و696مليون و106 ألف جنيهاً،في حين يصل إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 131كم  تخدم زمام 83 ألف و135 فداناً

تجدر الإشارة أن المحافظ قد أصدر قراراً،بتشكيل لجنة"برئاسة النائب بلال حبش"،للمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات ،للوقوف على نسب التنفيذ ورصد أية معوقات تواجه سير الأعمال  لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة ،لتسيهيل الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع الذي يوفر العوائد والمكاسب التي تعود على منظومة الري،بتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتقليل والهدر،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن ترشيد تكلفة أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية

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