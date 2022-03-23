طارق شوقي يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني

يفتتح بعد قليل كل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، والدكتور عمرو طلعت سميح وزير الاتصالات ، المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2022 "، تحت شعار "ارسم مستقبلك"

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.

وينعقد المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2022 " برئاسة ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالتعاون والشراكة مع هيئات دولية و محلية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ومشروعات التيڤت، واتحاد الصناعات المصرية وأكاديمية ناس و تأهيل والمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم الفني المزدوج.



ويشارك في المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2022 " ، نخبة من خبراء التعليم الفني والتكنولوجي، ورجال الصناعة والأعمال، والمنظمات الدولية من مصر والعالم

حيث يرأس جلسات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2022 " ، كل من : الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق ، والدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرى، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد العشماوي، عضو اللجنة الاستشارية لإصلاح التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد حبيب، رئيس فريق بمشروع الإتحاد الأوروبي للتعليم الفني والتدريب المهني ( EU TVET-II ).

كما يقام على هامش المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2022 " ، حلقات نقاشية يشارك فيها لفيف من الخبراء، بخلاف تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم للفرص المتاحة في سوق العمل واحتياجاته من المهارات، والاستعانة بخبراء التنمية البشرية، بجانب مشاركة عدد من المشاهير والشخصيات العامة وتنظيم مسابقة وعروض للطلاب الموهوبين بالتعليم الفني وعرضها على المسرح المصاحب للملتقى وتقديم جوائز قيمة للفائزين.

شخصيات دولية تشارك في المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني “ إديوتك إيجيبت 2022”

كما يشارك في جلسات المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2022 " ، لفيف من الشخصيات الدولية من بينهم بسكيلينو مير- خبير تنمية الموارد البشرية بمؤسسة التدريب الأوروبية (ETF) والذى يستعرض تقرير تورينو 2018-2020 عن التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، و أندرياس أندريان منسق مجموعة التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ مصر، وماركوس بأول مدير مشروع ( LMIS) ببرنامج الإتحاد الأوروبي للتعليم الفني والتدريب المهني، وكورا جوتيمان رئيسة مشروع تعزيز العمالة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومايك داميانو مدير المبادرات الوطنية بكورسيرا ، كما يشارك في فى النقاش لفيف كبير من خبراء المال والأعمال والصناعة والتعليم الفني من مؤسسات مصر المختلفة.