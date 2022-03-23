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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|مجلس النواب: قفزة أسعار الحديد والأسمنت وارتفاع مستلزمات البناء 35%.. ومحافظ الإسكندرية يطالب الأهالي بعدم الخروج غدًا لحالة الطقس السيء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنيين نعرض لكم أبرزها:

علقت الفنانة عبير صبري على إشادة الفنان محمد رمضان بها والذي قال عنها: "يا عبير اللي مايتعاملش معاكي بلطف شديد يبقى ما بيفهمش".

قال  ياسر فايد رئيس الشركة الأوروبية التابعة لمجموعة شركات  فاركو، إن  الدولة المصرية عملت على توفير  المادة الخام لدواء مولنوبرافا  لعلاج فيروس كورونا، وتم تسجيله للاستخدام الطاريء من هيئة الدواء المصرية .

قال المهندس محمد صقر، مهندس الصوت بحفل أنغام، إنه اعتذر عن الخطأ الفني الذي حدث بال، مؤكدا أن حفلة دار الأوبرا تعد الحفلة الثانية لي مع المطربة أنغام.

 

قال أحمد فتحي، مدير شركة تذكرتي، إن حجوزات مباراة منتخب مصر ضد السنغال على ستاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل، وصلت حوالي 65 ألف مشجع، والتذاكر مازالت مطروحة للبيع حتى قبل المباراة بساعتين.

 

قالت الإعلامية لميس الحديدي ، أن الإجراءات الاقتصادية  الحكومية التي اتخذتها الحكومة بالأمس شهدت مواصلة الاجتماعات اليوم  لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية ومن قبل التضخم العالمي    جرى اليوم الموافقة على حزمة  الإجراءات المتخذة اليوم .

 

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقشف حال تطبيقه في الميزانية الجديدة سيكون على جوانب الانفاق الحكومي دون المساس بدعم محدودي الدخل أو حياة المواطن، قائلا: "أوجه الانفاق الخاصة بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة لن يتم المساس بها".

 


ناشد الإعلامي أحمد موسى الجمهور المصري تشجيع المنتخب الوطني، والالتزام بالإجراءات الأمنية، خلال مباراة مصر ضد السنغال التي ستقام على ستاد القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل، مؤكدًا أن المباراة ستشهد تأمينًا على مستوى عالي.


قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن سعر الحديد ومعظم مستلزمات البناء ارتفعت بنسبة 35 %.

 


 

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