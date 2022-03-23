منح محمد إيهاب بطل رفع الأثقال فضية أولمبياد ريو دي جانيرو

بعد 6 أعوام..

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية الدولية اليوم الثلاثاء إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف صاحب ذهبية وزن 77 كجم في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، 8 سنوات بسبب المنشطات وسيتم سحب الميدالية الذهبية منه.

وبالتالي سيقفز البطل المصري محمد إيهاب من المركز الثالث "الميدالية البرونزية" إلى المركز الثاني والحصول على الميدالية الفضية في منافسات وزن 77 كجم.

وكتب محمد إيهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد هذا القرار: "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله .. سبحانه العدل الذى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات .. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتى الله بفضيه أولمبياد الريو بلا طلب .. أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوغراما في أولمبياد ريو 2016، ثماني سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته."