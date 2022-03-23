بعد تجريد الكازاخستاني من الذهبية.. منح الرباع محمد إيهاب فضية أولمبياد ريو

أعلنت المحكمة الدولية الرياضية، أمس الثلاثاء، إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف لمدة 8 سنوات وتجريده من ميداليته الذهبية في أولمبياد ريو جانيرو، بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات.

وتحولت الميدالية الفضية في وزن 77 كجم، للرباع المصري محمد إيهاب، الذي كان قد حصد الميدالية البرونزية في ذلك الوزن.

وكتب «إيهاب» عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. سبحانه العدل الذى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات.. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتى الله بفضيه أولمبياد الريو بلا طلب.. أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوجرامًا في أولمبياد ريو 2016، ثماني سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".