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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تطالب الصين بالقيام بدور ملموس لوقف الحرب وضمان أمنها في المستقبل

أوكرانيا تطالب الصين
أوكرانيا تطالب الصين بالقيام بدور ملومس لوقف الحرب

دعت أوكرانيا الصين أن تضطلع "بدور ملموس" فيما يتعلق بوقف الحرب التي تشنها روسيا عليها، وأن تصبح ضامناً لأمنها في المستقبل.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتوقع حواراً "قريباً جداً" بين الرئيس الأوكراني ونظيره الصيني شي جين بينج، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف في تصريحات صحفية "حتى الآن نرى موقف الصين المحايد.. كما قلت من قبل، نعتقد أن الصين.. يجب أن تضطلع بدور أبرز في إنهاء هذه الحرب وفي بناء نظام أمني عالمي جديد".

وتابع "نتوقع أيضاً أن تساهم الصين بشكل هادف في هذا النظام الأمني الجديد لأوكرانيا.. كما نتوقع أيضاً أن تكون الصين أحد الضامنين في إطار هذا النظام الأمني"، وأضاف "نتعامل مع الصين بكل احترام ونتوقع أن تلعب دوراً نشطاً هناك".

وتتمتع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعلاقات وثيقة مع روسيا في مجالات الطاقة والتجارة والأمن، كما أنها أيضاً أكبر شريك تجاري لأوكرانيا، وتقاوم الصين ضغوطاً من الدول الغربية لإدانة الغزو الروسي.

على جانب آخر، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن دليلاً على أي شحنات أسلحة صينية لحليفتها روسيا في الأيام الأخيرة.

وصرح سوليفان: "ما بإمكاني قوله لكم أننا لم نر أي تزويد بمعدات عسكرية من قبل الصين إلى روسيا.. لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب".

وفي وقت سابق، أكد وزير خارجية الصين وانج يي، أن موقف بلاده من الأزمة في أوكرانيا، موضوعي وعادل، وسيظهر الوقت أنها في "الجانب الصحيح من التاريخ".

وقال وزير الخارجية الصيني: "موقف الصين موضوعي وعادل، ويتماشى مع تطلعات معظم الدول.. وسيظهر الوقت أن موقف الصين في الجانب الصحيح من التاريخ"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار وانج يي إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج، أوضح في محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل واضح وشامل موقف الصين من القضية الأوكرانية.

وأضاف الوزير الصيني أنه من الضروري أن تعمل جميع الأطراف معا لدفع حل الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات، من أجل وقف إطلاق النار والقتال في أقرب وقت ممكن وتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

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