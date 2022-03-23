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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات غير مسبوقة.. ريلمي تطلق هاتف GT Neo3 بتقنية شحن خارقة

ريلمي هاتف Realme
ريلمي هاتف Realme GT Neo3

كشفت شركة ريلمي Realme النقاب عن أحدث هواتف GT Neo الرائدة، حيث انطلق هاتف Realme GT Neo3 بإصدارين مميزين لأسواق الصين، يدعم أحدهما تقنية الشحن الخارقة UltraDart بقدرة 150 وات.

مواصفات هاتف Realme GT Neo3

وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف ريلمي Realme GT Neo3، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED،  بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية النطاق الديناميكي عالٍ HDR10 +، وتتميز بشريحة عرض مستقلة تعمل على تخفيف معدلات الإطارات في الألعاب المطلوبة وتقليل استهلاك الطاقة في بعض الحالات.

زودت ريلمي هاتف Realme GT Neo3، بمعالج ثماني النوى مميز من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 +، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Realme GT Neo3 launched with Dimensity 8100 and 150W charging
ريلمي هاتف Realme GT Neo3

ويتصدر إعداد الكاميرا الخلفية بهاتف ريلمي Realme GT Neo3، مستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، والذي يدعم نظام التثبيت البصري OIS، ويأتي متصلا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 119 درجة، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وذلك إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

Realme GT Neo3 launched with Dimensity 8100 and 150W charging
ريلمي هاتف Realme GT Neo3

ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT Neo3، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع وفقا لمعيار SVOOC بقدرة 80 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 30 دقيقة فقط.

ويدعم الطراز المميز من هاتف ريلمي GT Neo3، الشحن السلكي السريع UltraDart بقدرة 150 وات، والذي يملأ بطارية الهاتف التي تبلغ 45000 مللي أمبير في الساعة من 0 إلى 50٪ في 5 دقائق فقط، حيث تستخدم الشركة الصينية مضخات شحن متعددة لزيادة التيار الداخل إلى الهاتف.

Realme GT Neo3 launched with Dimensity 8100 and 150W charging
ريلمي هاتف Realme GT Neo3

وكما زودت ريلمي هاتف Realme GT Neo3، بـ 38 تدبيرًا وقائيًا لأمان البطارية بما في ذلك خوارزمية خاصة لإدارة درجة الحرارة، والتي تضمن بقاء درجة حرارة البطارية أقل من 43 درجة مئوية (110 درجة فهرنهايت) أثناء الشحن، وتدعي الشركة أيضا أن بطاريات الليثيوم الخاصة بالهاتف الرائد ستحتفظ بـ 80 ٪ من سعتها بعد 1000 دورة شحن كاملة.

ويتوفر هاتف Realme GT Neo3، بـ 3 ألوان هي: الأسود والفضي واللون الأزرق، ويعمل بواسطة واجهة المستخدم الخاصة بالشركة Realme UI 3.0 ، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل.

Realme GT Neo3 launched with Dimensity 8100 and 150W charging
ريلمي هاتف Realme GT Neo3

سعر هاتف Realme GT Neo3

ويبدأ سعر هاتف Realme GT Neo3 من 314 دولار (أي ما يزيد عن 5000 جنيه مصري)، لإصدار 6 + 128 جيجابايت، وبسعر 360 دولار (أي ما يعادل 6600 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت، بينما سيكلف الطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت 408 دولار (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري)، وسيكون الهاتف متاح اعتبارًا من يوم 30 مارس.

ريلمي هاتف Realme GT Neo3

ويبدأ سعر طراز Realme GT Neo3 والذي يدعم الشاحن الخارق بقدرة 150 وات، بسعر 408 دولار (أي ما يعادل 7500 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 256 جيجابايت، ويصل إلى 440 دولار (أي ما يعادل 8100 جنيه مصري)، لإصدار 12 + 256 جيجابايت.

Realme GT Neo3
ريلمي هاتف Realme GT Neo3
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