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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب مصر للشباب يلتقى سلوفاكيا وديا غدا

صدى البلد

يخوض منتخب الشباب بقيادة محمود جابر مبارتين وديتين أمام نظيره منتخب سلوفاكيا خلال المعسكر التدريبي الحالي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية الأولى بين منتخب مصر للشباب ونظيره السلوفاكي غدا الخميس فيما تقام المباراة الثانية يوم 28 مارس الحالي.

كان منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر تعادل سلبيا فى المباراة الودية أمام الفريق الأول لنادي العبور

شارك في المباراة من المحترفين ضمن صفوف منتخب الشباب أمام نادي العبور كل من:

عمر عبدالمجيد 
جوزيف فاروز
ليوناردو الحلفاوي
عبداللطيف ابو قورة

يذكر أن محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب اختار 8 محترفين لقائمة الفريق استعدادًا لمعسكر شهر مارس الجاري والذى يتخلله وديتان أمام منتخب سلوفاكيا المقرر إقامتهما بالقاهرة.

وتشهد قائمة المنتخب تواجد 8 محترفين من بينهم 6 لاعبين جدد ينضموا للمنتخب لأول مرة وهم محمد طلبة "بوخوم الألماني" وعمر عبد المجيد "هامبورج" وليوناردو الحلفاوي هيسلنجين "ألمانيا" وعبد اللطيف أبو قورة " لودرن يونايتد أمريكا " وجوزيف فاروز "هيوستن دينامو "أمريكا ورامز حفظ الله "ميلوول إنجلترا

بينما يتواجد الثنائي أحمد نادر السيد المحترف بصفوف فيزيلا البرتغالي و صلاح الدين رضا باشا المحترف بأودينيزي " الإيطالي ".

ويضم منتخب مصر 2003 كلا من: محمود جابر مدربا، و كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي أخصائي تأهيل، أحمد ممدوح أخصائي تدليك، علاء سعيد مسئول مهمات.

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