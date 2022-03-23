برلماني: معدل البطالة انخفض بين الإناث.. والمرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى حاليا

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى في الآونة الأخيرة وتحديدا منذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى لسدة الحكم، فلأول مرة تشهد مصر تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة منذ 76 عاما، هذا بالإضافة إلى أن هناك 3 سيدات شغلن منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وأضاف "محسب"، أن معدل البطالة بين الإناث انخفض ليسجل 16% عام 2021، في ظل حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، أكد "محسب" ظهور طفرة كبيرة في المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، وتتضمن زيادة نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات لتبلغ 50% عام 2030، مقارنة بـ 44% عام 2014، فضلاً عن زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لتصل إلى 35% عام 2030، مقابل 27.8% عام 2022.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب، زادت لتصل إلى 27.8% عام 2022 بـ 165 مقعداً، مقارنة بـ 14.9% عام 2016 بـ 89 مقعداً، و1.8% عام 2012 بـ 9 مقاعد، فيما وصلت نسبة تمثيلها بمجلس الشيوخ إلى 13.7% بـ 41 مقعداً عام 2022، مقارنة بـ 5.7% بـ 12 مقعداً عام 2012، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية عام 2022، مقارنة بـ 41 قاضية عام 2014، وفيما يتعلق بالسلك القضائى فوصل العدد إلى 3115 قاضية عام 2022 مقارنة بـ 2130 قاضية عام 2014، كما أن 27% من إجمالي الدبلوماسيين من السيدات، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، شهدا اليوم فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، ويأتى الحرص على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.