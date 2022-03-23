برلماني : لولا «حياة كريمة» ما تمت الإنجازات الكبيرة على أرض الواقع

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بضرورة شرح الإنجازات للمواطنين بشكل لا مركزي قائلاً “المواطن قد لا يتابع وسائل الاعلام و لكن لابد ان ننقل له الصورة بما تحقق على ارض الواقع”.

و اضاف السجيني :" لولا حياة كريمة ما تمت الانجازات على ارض الواقع" ، مضيفا “ نرفض التعدي على الأراضي الزراعية و لابد من المشاركة في توعية المواطنين”.

من جانبه قال د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إننا ناقشنا خطة الدولة للعام القادم في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا لافتا الي التخطيط مع وزارات المالية والتخطيط في مجالات التنمية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بالمجلس "لا شك أن الوضع الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة و بدون الاصلاح الاقتصادي لكان الوضع اشد خطورة “ و لا شك اننا واجهنا ظروفا عالمية مثل وباء فيروس كورونا و بعدها الحروب الروسية الاوكرانية ”.

وقال د. كمالي "الحكومة منتبهة لهذا الموضوع و لا ننتظر حتى حدوث الاثار السلبية ونتخذ اجراءات وقائية و سريعة لمواجهة التحديات و الجميع يتابع ارتفاع الاسعار و نعلم ان هذا وضع استثنائى و بعدها تنخفض الاسعار و ألدولة تتبع سياسات نقدية رشيدة و حكيمة و منها رفع الفائدة و خفض معدلات التضخم بالاضافة الى جشع التجار.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية انه يتم ربط التخطيط بما يتحقق على ارض الواقع و يتم دعم ذلك بإطار تشريعي، مشيرا في هذا السياق الى قانون التخطيط الموحد و الذي يحقق الاتساق و الترابط بين المخططات الاستراتيجية. و المخططات التنموية للدولة المصرية.

وقال نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية " في وزارة التخطيط معنيين بالخطة متوسطة الامد و طويلة الامد و البيانات الخاصة بالمشروعات و اطلاق المنظومة المتكاملة للتخطيط و المتابعة و نهتم ايضا بوجود قاعدة بيانات كاملة للمشروعات و اهتمام بالتنمية على مستوى المحافظات

و لفت نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية الى التنسيق مع وزارة للتنمية المحلية و الوزارات المعنية لمواجهة الفجوات التمويلية و التنموية بالمحافظات.

مستطردا: “ تم تعديل و تطوير توزيع الاستثمارات في المحافظات و متابعة التنفيذ على ارض الواقع عبر التقارير الرامية لمتابعة ما تم انجازه على الارض موثق بالصور”.

و اضاف نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية :وزارة التخطيط و الحكومة تؤمن باهمية التنمية على الارض و انعكاسها على المواطن مستطردا فخورين بمشروع حياة كريمة و هذا المشروع العملاق يساهم في تحقيق التنمية الحقيقة بالمحافظة".

و قال نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية " نتعامل بمنطق المكاشفة ووضوح للمشكلات و اكد د كمالي على حرص الحكومة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحقيقية و تحقيق الاهداف التي تسعى لها ألدولة المصرية و رصد الفجوات التنموية بالتنسيق مع المحافظات.

و كشف نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية عن قرب اطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات ، مؤكدا على اهمية تحقيق تنافس حقيقي بين المحافظات لجذب الاستثمارت و هذا يؤدي لوجود تنافس ايجابي بين المحافظين لتحقيق التنافس بين المحافظات و نهتم بالتخطيط و تقارير اهداف للتنمية المستدامة التي تفيد متخذي القرار .