قصة قبول علي فرج بجامعة هارفارد .. تعرف عليها .. فيديو جراف

أكد علي فرج المصنف الثاني عالميًا في الإسكواش، أنه تم قبولي في جامعة هارفارد لأنني متفوق في رياضة الإسكواش.



فيما روى علي فرج المصنف الثاني عالميا في الإسكواش، بدايته في لعبة الإسكواش، موكدًا أنه يحب هذه اللعبة.

بطولة الجمهورية

علي فرج المصنف الثاني عالميًا في الإسكواش، قال أن بطولة الجمهورية تضاهي بطولة العالم، لافتًا إلى أنه كانت الأولية دائمًا للدراسة.



وقال "فرج": "ألعب اسكواش وسني ست سنوات، أي منذ 24 عامًا، ولعبت هذه اللعبة مع والدي و أخي الأكبر ".

قال علي فرج، المصنف الثاني عالمياً في الإسكواش: «أنا مش سياسي ولا مناضل وأتمنى إن رسالتي عن القضية الفلسطينية تكون وصلت للعالم» .